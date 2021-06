MasterChef es uno de los programas que más rating tiene en la televisión colombiana. La respuesta de Liss Pereira a las acusaciones de Carla Giraldo sobre trampa en MasterChef

En el país ha tenido diferentes formatos, sin embargo, todos han tenido mucho éxito.

El primero de ellos fue el de cocineros amateurs, del que salieron varias figuras de la cocina colombiana actual.

También se hizo un formato “Junior” de niños entre ocho y trece años.

Y el más exitoso es “Celebrity” que ya ha tenido tres temporadas, y actualmente va por su cuarta semana al aire.

El ganador de la primera versión fue Piter Albeiro, y de la segunda Adriana Lucía.

En este formato estarán algunos de los miembros de la farándula más queridos y controvertidos del país.

Algunos de ellos son Gregorio Pernia, Marbelle, Ana María Estupiñán, Viña Machado, Carla Giraldo, Endry Cardeño, Liss Pereira, entre otros.

Esta vez, el formato regresa para ser emitido durante los fines de semana.

Y es que la nueva apuesta de RCN es poner programas de este tipo durante sábados y domingos

Al parecer esta idea ha funcionado y el programa se convierte todo el fin de semana en tendencia.

Y más ahora que los televidentes empiezan a conocer a los participantes un poco más.

Mucho se habló en su momento sobre Carla Giraldo y Alicia Machado, quienes habrían tenido problemas en la cocina.

No obstante, las dos mujeres dejaron claro que aunque no son amigas, no se llevan mal.

Por otro lado, el enfrentamiento que sí salió a la luz fue el de Carla Giraldo y la comediante Liss Pereira.

La primera en hablar sobre el tema fue la actriz a través de sus redes sociales.

Allí dio a entender que la relación entre las dos había chocado y que ella era “la oscuridad” para Liss.

Mientras tanto, la humorista se ha mantenido al margen y no ha hablado sobre el tema.

Simplemente ha hecho dos publicaciones en las que, para muchos, da a entender que no hablará sobre el tema.

El primero fue un trino en el que no mencionó a su compañera, pero sí habló de “polémica”.

“No me gusta la polémica ni el oportunismo …por eso debe ser que no tengo Plata Jejeje”, escribió.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram publicó una imagen en la que escribió sobre las relaciones insostenibles.

Además, confirmó que esto le cuesta mucho y que prefiere mantenerse al margen.

“En mi caso más en las otras relaciones que en las de amor, más en relaciones de amistades, compañeros de trabajo, etc . HAY RELACIONES INSOSTENIBLES, es una m$%6 mientras duran y en mi caso me han costado mucha tranquilidad, porque soy terca y ruda pero a la vez muy sensible y con los años no sé por qué, desarrollé una horrorosa necesidad primaria de caer bien o complacer”, escribió.

Por otro lado, el humorista Ricardo Quevedo, quien es su pareja, también publicó un trino que internautas califican como una respuesta para Giraldo.

Hay gente que necesita hablar mal de los demás para justificarse y ocultar sus inseguridades. Hay gente que se mantiene fiel a lo que es, trabajando duro y sin necesidad de hablar mal de nadie. Sean de los segundos. Velas rojas. — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) June 27, 2021

Sin embargo, la actriz no se quedó allí, pues el día de ayer, en medio de una entrevista volvió a hablar del tema.

De hecho, aseguró que la razón de su enfrentamiento con Liss tenía que ver con que ella habría hecho trampa.

“Dijeron levanten las manos y cuando yo volteo a ver ella estaba salseando, y yo le dije por qué haces eso, no seas tramposa. Ahí se rompió nuestra relación”, afirmó.

La actriz dejó claro que MasterChef es una competencia y hay dinero de por medio, por eso “no tolera la trampa”.

Desde que ella realizó este comentario, la humorista no había hablado sobre el tema.

No obstante, ahora respondió a la pregunta directa de un internauta.

Este le preguntó si las acusaciones de Giraldo son ciertas, y Liss decidió darle una contundente respuesta.

“Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro”.

La respuesta de Liss ha sido aplaudida por muchos en los comentarios de su publicación.

Ahora la relación entre las dos mujeres divide opiniones en redes sociales y muchos se preguntan si durante los capítulos tendrán algún enfrentamiento.

