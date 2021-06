MasterChef es uno de los programas que más rating tiene en la televisión colombiana. El trino de Liss Pereira que podría responder a los comentarios de Carla Giraldo

En el país ha tenido diferentes formatos, uno de ellos es el de cocineros amateurs.

También se hizo un formato “Junior” de niños entre ocho y trece años.

Y el más exitoso es “Celebrity” que ya ha tenido tres temporadas, la última de ellas se estrena en unas horas.

El ganador de la primera versión fue Piter Albeiro, y de la segunda Adriana Lucía.

En este formato estarán algunos de los miembros de la farándula más queridos y controvertidos del país.

View this post on Instagram

Algunos de ellos son Gregorio Pernia, Marbelle, Ana María Estupiñán, Viña Machado, Carla Giraldo, Endry Cardeño, Liss Pereira, entre otros.

Esta vez, el formato regresa para ser emitido durante los fines de semana.

Y es que la nueva apuesta de RCN es poner programas de este tipo durante sábados y domingos.

Así lo hicieron con el Factor X, que terminó hace poco menos de un mes.

Aunque en un principio se estrenaría “¿Quién es la máscara?” un nuevo formato, finalmente desistieron.

Parece que la razón es el escándalo en el que se vio involucrada Alejandra Azcárate debido a su esposo.

La noticia sorprendió a los televidentes, pero ahora muchos esperan para ver a sus artistas favoritos durante los fines de semana.

View this post on Instagram

El reality ha estado al aire durante tres semanas y desde entonces ya han salido tres participantes.

La primera fue la cantante Francy, seguida por Lorna Cepeda y el fin de semana pasado fue Ernesto Calzadilla.

Con el paso de los capítulos ya se empiezan a notar algunas de las amistades más relevantes.

Es el caso de Viña Machado, Catalina Maya, Marbelle y Carla Giraldo, quienes tienen un grupo conformado.

En sus redes sociales han compartido varias publicaciones juntas y no dudan en presumir lo mucho que se quieren .

Sin embargo, en los últimos días, Giraldo hizo una serie de publicaciones que revelan que no se llevaba muy bien con la comediante Liss Pereira.

View this post on Instagram

La actriz hizo varias publicaciones al respecto y sigue haciéndolas cuando le preguntan por el tema.

Por su parte, Liss no se ha referido específicamente al tema, sin embargo, dos de sus publicaciones han dado de qué hablar.

Y es que algunos internautas afirman que podría ser una respuesta a las publicaciones de Giraldo.

La primera es un trino que publicó hace días y en el que habló de “polémica y oportunismo”.

No me gusta la polémica ni el oportunismo …por eso debe ser que no tengo Plata Jejejjeje

Mientras que la segunda es una publicación de Instagram que compartió el día de ayer.

“En mi caso más en las otras relaciones que en las de amor, más en relaciones de amistades, compañeros de trabajo, etc . HAY RELACIONES INSOSTENIBLES, es una m$%6 mientras duran y en mi caso me han costado mucha tranquilidad, porque soy terca y ruda pero a la vez muy sensible y con los años no sé por qué, desarrollé una horrorosa necesidad primaria de caer bien o complacer”, escribió.