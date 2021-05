Suspenden estreno del próximo programa de Alejandra Azcárate. Suspenden estreno del próximo programa de Alejandra Azcárate

RCN suspendió el lanzamiento de “¿Quién es la máscara?”.

Esto, debido a la polémica en la que está envuelta la comediante.

Ella hace parte de los jurados del concurso.

RCN anunció un programa que traería un nuevo formato al país.

Allí, varios famosos participarían usando una máscara.

El jurado, conformado por Azcárate, Lina Tejeiro, Llane y Juan Da Caribe, sería el encargado de adivinar la identidad de cada participante.

De acuerdo con las promociones, el programa se estrenaría el 5 de junio.

Pero sin dar explicación alguna, se emitirá MasterChef Celebrity.

Si bien nada está confirmado, para muchos es raro que luego del escándalo en el que está envuelta Azcárate, no se emitiese el programa.

Tras el escándalo que se desató este martes por cuenta de la avioneta de su esposo, Alejandra Azcárate salió en defensa de su pareja.

De acuerdo con el portal de la Agencia API, la avioneta N722KR, serie LJ-1065 llegó a Providencia con droga.

Este vuelo, de acuerdo con la información suministrada por el portal mencionado, era el número 131 del año de esta avioneta, registrada en Estados Unidos a nombre de la empresa constituida en 2012 por Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Langebeck.

Jaramillo es conocido en el mundo de la farándula por ser, desde hace 15 años, la pareja de Alejandra Azcárate. Es él quien figura como representante legal de dicha empresa, llamada Interandes Helicópteros.

La presentadora habló en W Radio, donde defendió a su pareja de las acusaciones que se le hacen.

“Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera” manifestó Azcárate, rechazando las acusaciones.

Según manifestó, el avión que incautaron no es propiedad directa de su pareja. Informó que pertenece a la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, de esta su esposo Miguel Arango, es representante legal.

Además dio detalles sobre cómo sucedió el préstamo de la avioneta:

“El señor Fernando Escobar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”, expresó a la W Radio.