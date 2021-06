Paola Jara es una de las cantantes colombianas más comentadas del momento. “Estás envejeciendo mucho” Paola Jara respondió a internauta que señaló su físico

Esto, debido a su romance con Jessi Uribe, pues su relación ha dado de qué hablar desde que inició.

A pesar de esto, parece que a los cantantes ya no les molestan los constantes comentarios.

De hecho, han aprovechado sus redes sociales para presumir todo el amor que se tienen.

Además, han dejado a más de uno sorprendido con sus planes de boda, tras cerca de dos años de romance.

Al parecer la pareja pasa por un muy buen momento tanto personal, como profesional.

Poco a poco se han reanudado las presentaciones que durante el 2020 estuvieron detenidas por la pandemia.

Asimismo, hace varios días los dos dejaron ver que compraron un nuevo apartamento en Miami.

La pareja celebró por todo lo alto la inauguración del lugar, abrió champaña y agradecieron por sus triunfos.

Mientras están allí se les ha visto en varias ocasiones, viajando y disfrutando junto a Piter Albeiro y la mujer que sería su novia.

Esto ha sido muy comentado y criticado al mismo tiempo por los internautas.

Otro factor que siempre ha sido comentado se trata de la edad de la cantante.

Vale la pena mencionar que ella es mayor a Jessi Uribe y varios no han pasado esto por alto.

Jara cumplió recientemente 38 años, que también celebró por todo lo alto junto a su familia y seres queridos.

Aunque para algunos la cantante está mejor que nunca, los comentarios sobre su físico no se han hecho esperar.

Es por esto que algunos han afirmado que “se ve mayor” o “está envejeciendo mucho”.

Ahora la cantante aprovechó para defenderse y contestar a uno de estos comentarios.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que un internauta le escribió eso.

“No sé, me imagino que los años nos llegan a todos ¿no? Todos vamos para allá y entre más pasan los días y los años pues obvio más me voy a envejecer”, respondió.

Sin embargo la cantante no se quedó allí, pues unas preguntas después, otro internauta le preguntó “¿Cómo hacía para verse cada vez más joven?”.

“Que cosas, unos me dicen que me están viendo muy vieja y tu dices que más joven. Ya me tienen confundida, la verdad es que lo importante es sentirse bien”, afirmó.