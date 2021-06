Durante el último mes, Rafa Taibo ha dado mucho de qué hablar en sus redes sociales. “He estado con un pie en la tumba” Rafa Taibo dio nuevos detalles sobre su salud

Todo, debido a los graves problemas de salud que ha enfrentado.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 200 mil seguidores, ha documentado su recuperación.

Según el presentador de “Ellos están aquí”, todo empezó tras su vacunación contra la COVID-19.

El 21 de mayo compartió un video en el que mostró cómo le fue con la primera dosis de la vacuna.

Vale la pena mencionar que actualmente, Taibo tiene 61 años, por lo que ya está en la población priorizada para recibirla.

View this post on Instagram

Entre risas y bromas, el presentador se mostró algo nervioso al recibir la vacuna.

Sin embargo, al final del video invitó a sus seguidores a vacunarse para continuar con la vida normal.

Con lo que no contaba, era que varios días después tendría problemas de salud.

Para el 29 de mayo anunció que tenía mucho malestar y algunos síntomas.

Por eso pensó que se había contagiado del virus, sin embargo, esto resultó ser falso y según los médicos fue una reacción a la vacuna.

Poco a poco su salud se fue deteriorando más y por eso tuvo que ser hospitalizado.

Y es que desarrolló neumonía, por lo que debía usar oxígeno y someterse a diferentes procedimientos.

Posteriormente tuvo que ser cambiado de clínica y allí también estuvo en cuidados intensivos.

En algunas de sus publicaciones, Taibo preocupó a sus seguidores, pues afirmó que sentía que se moría.

En otro de sus partes médicos reveló que aún tenía neumonía y también un trombo pulmonar, pero se sentía mucho mejor.

Hace dos semanas el presentador salió oficialmente de la clínica y pudo recuperarse en su casa.

View this post on Instagram

En cada uno de los videos aprovechó para agradecer a sus amigos, colegas y seguidores por los mensajes y comentarios sobre su salud.

De hecho, se mostró muy conmovido y entre lágrimas por la cantidad de mensajes.

Taibo agradeció las infinitas muestras de cariño y apoyo de personalidades como Antonio Banderas, Jorge Enrique Abello, Alejandra Borrero y todos a quienes no conoce y se han preocupado por él.

Ahora, en medio de una entrevista con RCN, Taibo ha dado un nuevo parte médico sobre su salud.

Afirmó que se siente mucho mejor, sin embargo, aún debe usar oxígeno todo el tiempo.

Con su característica forma de ser, el presentador afirmó que sintió el virus “como si fuera un demonio que lo poseía”.

“En este momento estoy renacido. En dos ocasiones durante este mes y medio he estado con un pie en la tumba, he visto de frente el rostro de la muerte y he estado rendido ante ella, dije “no más, si me tengo que ir lléveme””, afirmó.