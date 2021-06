Daniela Ospina ha sido muy comentada durante los últimos días. Daniela Ospina fue aplaudida por enviar mensaje del día del padre a James

Esto, debido a sus publicaciones en redes sociales y a sus interacciones con James Rodríguez.

La pareja ha estado unida gracias a su hija Salomé y a su cumpleaños número ocho.

Toda la familia del futbolista y de la empresaria se fue de vacaciones a Cap Cana en República Dominicana para celebrar.

En sus redes sociales, todos publicaron detalles del momento, la decoración y los mejores momentos de la pequeña.

Posteriormente, James y Daniela siguieron mostrándose en las redes sociales de su hija.

Y es que celebraron nuevamente su cumpleaños en Miami acompañada de sus amigas y otras figuras de la farándula.

Además, la pequeña publicó un video de sus papás jugando baloncesto.

La deportista y empresaria, y el futbolista tuvieron una larga relación.

El romance era bastante comentado y se convirtieron en una de las parejas más admiradas.

La pareja se casó y tuvo a su hija Salomé, sin embargo, a mediados del 2017 se separaron.

Al parecer esto sucedió en buenos términos y ellos aún se llevan bien.

Así ha quedado demostrado con todas las publicaciones en redes sociales.

Además, ahora Daniela lo ha confirmado enviándole un mensaje al futbolista por el día del padre.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, en donde tiene poco menos de siete millones de seguidores.

La empresaria publicó un video en el que se ve a Salomé bailando, mientras James la mira.

Al parecer en medio de un avión, los dos están disfrutando de la música.

Entre risas los dos empiezan a bailar y Salomé demostró que tiene mucho talento para bailar.

Para muchos, este fue un claro mensaje para el futbolista.

Lo cierto es que la empresaria ha recibido varias preguntas al respecto de su relación en sus redes sociales.

Por eso, aprovechó para contestar varias de ellas de manera contundente.

Debido a sus interacciones con el futbolista, Ospina ha invitado ha sus seguidores a normalizar las buenas relaciones tras terminar un romance.

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.