Actualmente, Mary Méndez cuenta con más de un millón de seguidores pendientes de su vida. La broma que le hicieron a Mary Méndez mientras se vacunaba contra la COVID-19

En su cuenta de Instagram, la presentadora documenta varios momentos de su vida con fotografías y videos.

A pesar de que tiene un gran número de seguidores, también tiene bastantes detractores.

Estos no pierden la oportunidad de hacer críticas en cada una de sus publicaciones.

Normalmente, el tema más comentado es su peso y su figura.

Y es que a la presentadora le han dicho que “está demasiado delgada” y varios se han preocupado por su salud.

Razón por la que decidió limitar los comentarios de varias de sus fotografías, especialmente las que muestran un poco más de piel.

Debido a los constantes comentarios, en varias ocasiones ella se ha defendido.

Méndez ha asegurado que ella conoce su cuerpo y sabe qué es lo que debe hacer.

“Ninguno de los estados a los que he llevado mi cuerpo han sido un accidente, todos han sido una elección, pensada, trabajada, estudiada y ejecutada, todos me han dado y me siguen proporcionando el conocimiento que quiero” escribió.