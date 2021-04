Mary Méndez ha sido muy comentada recientemente por sus publicaciones en redes sociales. Mary Méndez respondió a seguidor que insinuó que “le falta sustancia”

Allí, varias de sus fotografías se han convertido en blanco de comentarios y críticas.

Esto, debido a su contextura delgada, que para muchos llama la atención.

Y es que algunos de sus seguidores aseguran que “está demasiado delgada”.

De hecho, en los comentarios de algunas de sus publicaciones le han preguntado por su salud.

En repetidas ocasiones, la presentadora se ha defendido de los comentarios.

“Ninguno de los estados a los que he llevado mi cuerpo han sido un accidente, todos han sido una elección, pensada, trabajada, estudiada y ejecutada, todos me han dado y me siguen proporcionando el conocimiento que quiero” escribió.