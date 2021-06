Daneidy Barrera, la popular ‘Epa Colombia’, nunca deja de generar polémica. ‘Epa Colombia’ confiesa que su mamá la maltrató físicamente cuando dijo que era lesbiana

Desde el video con el que alcanzó la fama hasta el día de hoy los comentarios en las redes sociales no han parado.

Actualmente ‘Epa’ se desenvuelve como empresaria y hace publicidad en redes pues sus videos continúan. Pero esta vez una confesión dejó a muchos sorprendidos.

Ella siempre ha dicho abiertamiente que es lesbiana y presume de su relación con la jugadora de futbol Diana Celis, lo que quizás muchos no sabían es cuando Daneidy descubrió su gusto por las personas de su mismo sexo.

Según Barrera, fue desde muy niña cuando se encontraba en sus primeros años del colegio.

“ Desde muy pequeña yo sabía que iba a ser lesbiana. Desde que estaba en preescolar, me gustaba estar con las niñas ”, dijo.

Además explicó que cuando ‘salió del clóset’ su mamá la maltrató físicamente y, que por años su madre y sus tías la juzgaron por ser lesbiana.

View this post on Instagram

En sus historias salió en compañía de su amiga Koral Costa, esposa del actor Oscar Murillo, allí aparecen luciendo un vestido con la bandera del arcoíris, de la que se siente muy orgullosa.

Además aprovechó la oportunidad para hacerle un guiño a la alcadesa, “a mí me representa una mujer lesbiana, me representa Claudia López“.

La actual alcaldesa de los bogotanos lleva una relación amorosa con la senadora Angélica Lozano desde hace varios años. Incluso, contrajeron matrimonio en 2019.

Recordemos que…

En las últimas horas se conoció que Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ tendría un diplomado en una universidad de Bogotá.

Gracias al éxito que ha tenido en su empresa, y a su inicio en los estudios de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria Colombo Germana, reconocida como Unigermana, Barrera ahora tendrá un diplomado en esa misma universidad.

‘Epa Colombia’ dictará un diplomado en keratinas en dicha institución, un logro más para la influencer.

Sin embargo lo que muchos desconocen, es que Daneidy recibió una tutela por parte de un grupo de mujeres afordescendientes debido a un tiktok donde ella se pintó para hacer burla de esta comunidad.

Un grupo de abogadas inició el proceso en contra de ‘Epa Colombia’ y el fallo ordenaba a la influencer a realizar una serie de charlas donde debía pedir perdón y hablar de inclusión.

“Yo pido disculpas públicamente porque tuve un mal entendido, a mí me gusta hacer tiktok, en uno de esos me pinté la cara y unas afro que son abogadas me pusieron una tutela porque yo estaba pasando por encima de ellas, ella se sintieron afectadas, yo pido mil disculpas, es más en mi empresa tengo muchas afrodescendientes”, dijo Epa en la charla que dictó en la Universidad.