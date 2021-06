En las últimas horas se conoció que Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ tendría un diplomado en una universidad de Bogotá. La verdad detrás de las charlas de ‘Epa Colombia’ en una universidad, es por una tutela

Gracias al éxito que ha tenido en su empresa, y a su inicio en los estudios de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria Colombo Germana, reconocida como Unigermana, Barrera ahora tendrá un diplomado en esa misma universidad.

‘Epa Colombia’ dictará un diplomado en keratinas en dicha institución, un logro más para la influencer.

Sin embargo lo que muchos desconocen, es que Daneidy recibió una tutela por parte de un grupo de mujeres afordescendientes debido a un tiktok donde ella se pintó para hacer burla de esta comunidad.

Un grupo de abogadas inició el proceso en contra de ‘Epa Colombia’ y el fallo ordenaba a la influencer a realizar una serie de charlas donde debía pedir perdón y hablar de inclusión.

“Yo pido disculpas públicamente porque tuve un mal entendido, a mí me gusta hacer tiktok, en uno de esos me pinté la cara y unas afro que son abogadas me pusieron una tutela porque yo estaba pasando por encima de ellas, ella se sintieron afectadas, yo pido mil disculpas, es más en mi empresa tengo muchas afrodescendientes”, dijo Epa en la charla que dictó en la Universidad.

Esta es la primera de una serie de charlas que Daneidy debe dictar para cumplir con la orden que emitió el juzgado.

Sobre el Diplomado

Anunció que también hablará sobre su empresa, cómo inició y su crecimiento.

“Me llena de felicidad que me apoyen con mi emprendimiento y me den la oportunidad de abrir aquí algo sobre las keratinas o de cómo emprender y salir adelante (…) Vamos a hacer un diplomado certificado. ‘Epa Colombia’ estuvo aquí en la universidad enseñando el paso a paso de cómo se hace una keratina”, expresó Daneidy.

Además Barrera manifestó su felicidad por cambiar su vida, estudiar y salir adelante, expresando que quiere que muchas mujeres más también lo logren.

Sobre Daneidy

“Epa Colombia”, a pesar de los obstáculos, no se rinde. Y le está yendo muy bien.

En sus historias de Instagram, presumió un furgón que le entregaron, con documentos al día, así como los certificados que hacen legal su empresa.

También condujo su nuevo vehículo a la salida del concesionario, recordando que todo se puede y callando a los que dudaban de ella.

“Amiga, nunca pare de soñar, nunca pare de luchar. Hay grandes oportunidades para tu vida. A mí me decían viciosa, que no lo iba a lograr, que no tenía estudio, y vea”, dijo ella, con gran orgullo.

Daneidy ha tenido tal éxito, que estaba pensando en acciones de beneficencia.

Esto, para compartir las ganancias que le ha dejado su empresa.

Por otro lado, ella instó a los empresarios a contratar a gente sin experiencia.

Esto generaría más empleo en el país, afirmó.

“Las empresas en Colombia deberían darle la oportunidad a personas que no tienen experiencia. Todos mis trabajadores no tienen experiencia y yo les quise dar la oportunidad de que salieran adelante. Denle la oportunidad, empresarios, de aceptar personas con estudios, sin estudios”, expresó.

