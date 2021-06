La actriz ha cautivado a más de una generación con su actuación en la televisión colombiana; ahora que se encuentra un poco alejada de proyectos nacionales, sigue dando de qué hablar pero por sus redes sociales. El trino de de Margarita Rosa de Francisco que fue aplaudido por muchas mujeres en redes

Margarita Rosa de Francisco es una persona muy activa en redes sociales sobre todo a través de Twitter, plataforma en la que no se guarda sus posturas políticas, convirtiéndose frecuentemente en blanco de polémicas.

En las últimas semanas ha dejado varios mensajes contra el gobierno nacional por las manifestaciones en el país.

Sin embargo no es el único tema del que suele generar polémica, existe una fobia muy peculiar llamada “gerascofobia”, la cual consiste en el miedo irracional o pánico a envejecer. Esta a su vez va de la mano con un incesante deseo de ser “eternamente joven”.

La actriz Margarita Rosa podría estar afrontando esta condición, debido a la cantidad de comentarios que recibe por el paso del tiempo.

Hace unos meses en una entrevista contó sobre lo crueles que llegan a ser los usuarios en redes sociales, quienes no pierden la oportunidad para recordarle sin piedad que los años están pasando.

El ‘influencer’ Levy Rincón conversó con la cantante acerca del tema que le tiene claramente perpleja. “A mí me da pena estar envejeciendo, me da vergüenza. Yo recibo permanentemente, en Twitter por ejemplo, ese apelativo de ‘vieja’, como que a ellos mismos les da pesar de que yo me esté volviendo vieja”, señaló la ex esposa del reconocido Carlos Vives.

Y ahora en los últimos días, una vez más, un trino de la actriz y escritora fue tema de conversación en redes sociales. Margarita critica la fascinación excesiva con el físico que existe en la televisión y las publicaciones.

Recientemente, compartió un trino donde anotó:

“También les pido que dejen de jodernos con que estamos viejas. A ningún hombre le dicen que “está viejo” para insultarlo y menospreciarlo. Solo las mujeres cometemos el pecado de envejecer”.

De igual manera, comentó que envejecer era lo mejor que le podría haber pasado, ya que “ser joven fue muy angustiante”.

Este mensaje caló bien entre sus seguidores, pues por lo general existe un culto hacia la juventud y la belleza que trae consigo.

Así, sus palabras se viralizaron en cuestión de horas, y su trino ha sido marcado como favorito por decenas de miles de internautas.

Su regreso a la actuación será en Disney Plus

Tras renunciar a El Tiempo, esta multifácetica mujer está trabajando en un proyecto de la plataforma Disney Plus y NatGeo. La actriz regresará a escena siendo la coprotagonista de una serie de ciencia ficción junto a Óscar Janeada.

Actualmente, Margarita Rosa de Francisco se encuentra radicada en México debido a este nuevo trabajo. Al parecer, las grabaciones de esta serie ya empezaron.

Por el momento se conoce que será muy aventurera y se podrá apreciar a una Margarita Rosa muy diferente, y con un nuevo ‘look’ que impactará a todos los que la recuerdan su papel como Gaviota.

Cuando Disney Plus llegó a la región en noviembre del 2020, Natalia Scalia, la jefa de Directo al Consumidor de The Waly Disney en Latinoamerica aseguró que habrán muchos proyectos. “70 proyectos están en diferentes instancias de desarrollo, con talento y productores de diferentes mercados que se irán liberando en la plataforma gradualmente”, aseguró, según Infobae.

Agentina, Brasil, México y Colombia son los enfoques principales de dichas producciones.