Así es la vida de Margarita Rosa de Francisco despúes de 27 años de protagonizar ‘Café con aroma de mujer’

El 30 de noviembre de 1994 se estrenó en RCN Televisión Café con aroma de Mujer, una telenovela creada por Fernando Gaitán. Asimismo, Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker fueron los protagonista de esta éxitosa producción colombiana.

A propósito del remake que se estrenó este lunes 10 de mayo, los fans de la telenovela original se muestran curiosos sobre la actualidad del antiguo elenco. Y uno de los personajes más llamativos fue el de Gaviota, interprétado por Margarita Rosa de Francisco, quien actualemente tiene 55 años.

La actriz ha participado en varias telenovelas colombianas. Hace años atrás incursionó en la música, también fue presentadora del reality show Desafío y también se la ha visto en el mundo del cine y las redacciones.

Asimismo, De Francisco es muy activa en sus redes sociales, sobre todo a través de Twitter, plataforma en la que no se guarda sus posturas políticas, convirtiéndose frecuentemente en blanco de polémicas.

Margarita Rosa de Francisco y su rol de escritora

Tras su participación en Café con Aroma de Mujer, la caleña tuvo otros papeles protagónicos en telenovelas como Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera.

Y aunque gran parte de su vida ha sido dedicada a la actuación, también se ha destacado como escritora. Durante los últimos seis años, la artista estuvo como columnista del periódico El Tiempo.

Sin embargo, en el mes de febero dio a conocer su renuncia del mencionado medio de comunicación. En su última columna cuestionó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del diario más importante de Colombia.

En este sentido, recibió una amonestación por parte de Luz Ángela Samiento, quién le advirtió que para seguir trabajando en dicho medio debía respetar a su padre y el apellido que representa.

Así que Margarita decidió renunciar y compartió un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

Lo valiente no quita lo cortés. Gracias a ⁦@ELTIEMPO⁩ por tan inolvidable y valiosa experiencia. pic.twitter.com/vOGwcOanqX — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 16, 2021

Su regreso a la actuación será en Disney Plus

Tras renunciar a El Tiempo, esta multifácetica mujer está trabajando en un proyecto de la plataforma Disney Plus y NatGeo. La actriz regresará a escena siendo la coprotagonista de una serie de ciencia ficción junto a Óscar Janeada.

Actualmente, Margarita Rosa de Francisco se encuentra radicada en México debido a este nuevo trabajo. Al parecer, las grabaciones de esta serie ya empezaron.

Por el momento se conoce que será muy aventurera y se podrá apreciar a una Margarita Rosa muy diferente, y con un nuevo ‘look’ que impactará a todos los que la recuerdan su papel como Gaviota.

Cuando Disney Plus llegó a la región en noviembre del 2020, Natalia Scalia, la jefa de Directo al Consumidor de The Waly Disney en Latinoamerica aseguró que habrán muchos proyectos. “70 proyectos están en diferentes instancias de desarrollo, con talento y productores de diferentes mercados que se irán liberando en la plataforma gradualmente”, aseguró, según Infobae.

Agentina, Brasil, México y Colombia son los enfoques principales de dichas producciones.

A Margarita Rosa de Francisco Le afecta que la llamen ‘vieja’

Existe una fobia muy peculiar llamada “gerascofobia”, la cual consiste en el miedo irracional o pánico a envejecer. Esta a su vez va de la mano con un incesante deseo de ser “eternamente joven”. La actriz Margarita Rosa podría estar afrontando esta condición, debido a la cantidad de comentarios que recibe por el paso del tiempo.

Hace unos meses en una entrevista contó sobre lo crueles que llegan a ser los usuarios en redes sociales, quienes no pierden la oportunidad para recordarle sin piedad que los años están pasando.

El ‘influencer’ Levy Rincón conversó con la cantante acerca del tema que le tiene claramente perpleja. “A mí me da pena estar envejeciendo, me da vergüenza. Yo recibo permanentemente, en Twitter por ejemplo, ese apelativo de ‘vieja’, como que a ellos mismos les da pesar de que yo me esté volviendo vieja”, señaló la ex esposa del reconocido Carlos Vives.