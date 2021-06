Luego de su salida en Muy Buenos Días y su corta estadía en City Tv como presentadora, Milena López se retiró de la televisión. Milena López publicó foto en la playa y no se dio cuenta que al fondo estaba un hombre sin ropa

Sin embargo, continuó como modelo de diferentes campañas publicitarias y como influencer de viajes.

Precisamente ante su innegable belleza y carisma muchos la siguen en sus redes sociales.

Fue precisamente allí donde tras publicar una imagen en uno de sus viajes, se volvió tendencia.

La mala suerte llegó cuando la comunicadora posó en vestido de baño a la orilla del mar y detrás de ella apareció un hombre sin pantalones.

Aunque la foto de Milena López en la playa deja en evidencia lo hermosa que está, fue una persona desnuda el centro de atención de la fotografía.

Y es que parece que ella no se dio cuenta que detrás de ella había un hombre con la cola al aire y tampoco la persona que le tomó la foto se percató de ello.

La persona que interrumpió la imagen de la mujer aparece al costado izquierdo luciendo una camiseta amarilla y gorra, algo que no logró pasar desapercibido entre sus seguidores quienes lo notaron tan pronto la publicó.

View this post on Instagram

A pesar de este detalle, Milena López no eliminó la fotografía de su Instagram, que hasta el momento suma más de 35 mil likes y 415 comentarios.

Milena hizo una confesión sobre su cuerpo por la que fue halagada por muchos hace unos meses.

Recientemente, algunas personas comenzaron a decirle que se veía “vieja”. Y es que debido a las críticas hay quienes deciden operarse o hacerse retoques para disimular el paso de los años.

Por esta razón, año tras año las famosas se han revelado frente a esta idea. Y demuestran que envejecer es un privilegio que no debería causar vergüenza.

Así lo hizo Milena López, con una foto donde se mostró sin ningún maquillaje en su rostro.

Sin arrugas visibles, confrontó a los seguidores que la critican comentando:

“Para los que me han dicho que me veo vieja… obvio, bobis. Este año llego a los 40. Aquí estoy con mi cara llenita de manchas y algunas arruguitas… así me siento linda”.