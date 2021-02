Luego de su salida en Muy Buenos Días y su corta estadía en City Tv como presentadora, Milena López se retiró de la televisión.

Le dijeron "vieja" a Milena López y ella respondió de forma épica

Sin embargo, continuó como modelo de diferentes campañas publicitarias.

Por su belleza ha sido reconocida como una de las colombianas que ha conquistado las cámaras nacionales.

Precisamente ante su innegable belleza y carisma muchos la siguen en sus redes sociales.

Fue precisamente allí donde hizo una confesión sobre su cuerpo por la que fue halagada por muchos.

Recientemente, algunas personas comenzaron a decirle que se veía “vieja”.

Y es que debido a las críticas hay quienes deciden operarse o hacerse retoques para disimular el paso de los años.

Por esta razón, año tras año las famosas se han revelado frente a esta idea.

Y demuestran que envejecer es un privilegio que no debería causar vergüenza.

Así lo hizo Milena López, con una foto donde se mostró sin ningún maquillaje en su rostro.

Sin arrugas visibles, confrontó a los seguidores que la critican comentando:

“Para los que me han dicho que me veo vieja… obvio, bobis. Este año llego a los 40. Aquí estoy con mi cara llenita de manchas y algunas arruguitas… así me siento linda”.