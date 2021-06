Valerie Domínguez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del momento. Valerie Domínguez y Mabel Moreno lucieron el mismo vestido y dividieron comentarios

Esto, debido al nacimiento de su hijo hace varias semanas, con el que emocionó a miles.

Thiago nació el 19 de mayo, después de un largo y complicado trabajo de parto.

Domínguez duró más de 40 horas teniendo contracciones hasta que su hijo nació.

Sin embargo, desde su llegada al mundo se ha robado toda la atención con su ternura.

Y es que sus padres le crearon una cuenta de Instagram, incluso antes de nacer.

El pequeño ya tiene poco menos de 61 mil seguidores pendientes de cada detalle de su vida.

La presentadora ha afirmado que la maternidad es una de las mejores facetas de su vida.

Lo ha disfrutado bastante, y así lo ha demostrado en sus redes sociales con varias de sus publicaciones.

Durante los últimos días se ha convertido en noticia debido a su figura.

Y es que no ha pasado un mes desde que dio a luz y ya está bastante cerca de recuperar el cuerpo que tenía antes del parto.

Esto, debido a que siempre ha sido disciplinada por el ejercicio y según ella “el cuerpo tiene memoria”.

“Nuestro cuerpo es capaz de cosas increíbles!! Recientemente subí un vídeo literalmente recién parida y me sorprendí con la cantidad de comentarios positivos, donde me felicitaban por ‘haber subido un video en el que aún tenía pancita y que no espere a estar perfecta para mostrar mi cuerpo’”, inicia el texto.