Valerie Domínguez es una de las presentadoras más comentadas de los últimos días. Así se ve la figura de Valerie Domínguez tras dos semanas de tener a su hijo

Esto, debido al nacimiento de su hijo Thiago hace exactamente dos semanas.

El pequeño llegó al mundo el 19 de mayo, después de Valerie pasó más de 40 horas en trabajo de parto.

Sus contracciones iniciaron en la madrugada del martes 18 y fue solo hasta la tarde del miércoles que nació Thiago.

Desde entonces, la presentadora ha publicado varios detalles sobre su nueva faceta.

View this post on Instagram

De hecho, cuatro días después ya estaba publicando contenido junto al pequeño.

Así lo hizo en un video en el que aparece junto a su esposo bailando mientras lacta a su hijo.

Allí se puede ver que la presentadora aún tiene su vientre inflamado debido al embarazo.

De hecho, esto ha sido halagado, y varias mujeres aplauden que se muestre al natural.

Sin maquillaje, y presumiendo de la dicha de ser madre, Valerie ha disfrutado de los primeros días de Thiago.

View this post on Instagram

El pequeño Thiago, tiene dos semanas de vida y ya tiene bastantes seguidores en sus redes sociales.

Sus padres le crearon una cuenta de Instagram en la que publican contenido.

Allí ya suma casi 54 mil seguidores pendientes de cada detalle de su vida.

Los deportistas compartieron todo, desde que se enteraron de su embarazo hasta los primeros días del pequeño.

De hecho, han mostrado el momento en el que Thiago ha conocido a varios de sus familiares.

View this post on Instagram

Con el paso de los días muchos se han preguntado cómo ha cambiado el cuerpo de la presentadora.

Y es que, para nadie es un secreto que ella es fanática del ejercicio y lo fue durante todo su embarazo.

De hecho, hasta los últimos días de la gestación hizo videos en los que mostró sus rutinas.

Otras figuras de la farándula como Luisa Fernanda W o Carolina Cruz han recuperado su figura muy rápido y los internautas se preguntan si este será el caso de Valerie.

Ahora, debido a una publicación en su cuenta de Instagram parece que sí.

“Nuestro cuerpo es capaz de cosas increíbles!! Recientemente subí un vídeo literalmente recién parida y me sorprendí con la cantidad de comentarios positivos, donde me felicitaban por ‘haber subido un video en el que aún tenía pancita y que no espere a estar perfecta para mostrar mi cuerpo’”, inicia el texto.