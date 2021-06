Jota Mario era uno de los presentadores más comentados de la televisión colombiana. Conmovedores mensajes de hija y esposa de Jota Mario por dos años de su muerte

Su muerte en el año 2019 sorprendió a millones de personas.

El recordado presentador inició su carrera en 1979 y desde entonces pasó por importantes canales, medios de comunicación y programas.

Sin embargo su trabajo más comentado es como presentador de “Muy Buenos Días”.

Desde el 2002 hasta el 2018, Jota Mario hizo parte del programa matutino.

Allí compartió set con importantes figuras de la farándula en ese entonces.

Este es el caso de Yaneth Waldman, Laura Acuña, Carolina Cruz, Milena López, Jessica Cediel y Mabel Cartagena.

Lo cierto es que las dos personas que más tiempo duraron allí fueron él y Acuña.

Sin embargo, con el tiempo el rating del programa empezó a disminuir considerablemente.

Es por esto que en el 2018 se tomó la decisión de ponerle fin y sacarlo de la parrilla de contenidos.

Con esto, el programa terminó y el presentador se alejó de las pantallas.

Poco después inició su propio canal de YouTube en el que poco a poco fue teniendo éxito.

Su última publicación en Instagram data del 25 de mayo de 2019, en Cartagena.

El presentador y su esposa habían viajado, cuando él empezó a sentirse mal.

Para el tres de junio del 2019 su esposa anunció que estaba hospitalizado.

Esto, porque según el parte médico tenía dolor de cabeza y no sentía uno de sus brazos.

Estos síntomas alarmaron a sus familiares y seguidores, quienes seguían su estado de salud a través de los medios de comunicación.

Al parecer, el presentador había presentado una isquemia cerebral, por la que tuvo que ser intervenido.

Finalmente, murió el 6 de junio del mismo año en la ciudad de Cartagena, la razón, un paro cardiorrespiratorio derivado de su problema neurológico.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a los colombianos y a su familia.

De hecho, varios medios de comunicación cubrieron el tema e incluso el Canal RCN le hizo un homenaje.

Desde entonces, los seguidores del presentador están atentos a su esposa Gineth Fuentes y a su hija María José Valencia, quienes tienen mayor presencia en redes.

Ellas lo recuerdan constantemente con fotografías y videos en sus cuentas de Instagram.

Como era de esperarse, hoy no es la excepción, y por los dos años de su muerte le han enviado mensajes.

Así lo hizo su esposa, con un carrusel de fotografías junto a él.

“Dos años sin ti… Cuánto te extraño… cuánto deseo que no te hubieras ido.. pero también entiendo que así debía ser, que mi camino ahora lo debo construir sola. Te siento en todas partes por que así pase el tiempo no he podido y no quiero aprender a vivir sin ti”, escribió.

Conmovedores mensajes de hija y esposa de Jota Mario por dos años de su muerte

Por otro lado, su hija, María José también le envió un conmovedor mensaje a su padre.

Lo hizo, refiriéndose al día de su muerte, específicamente, recordando los apodos que él le ponía y lo importante que era en su vida.

“Hoy hace dos años no me cabía la angustia en el cuerpo, sintiendo que algo ya no cuadraba”, inicia el texto.

La joven continúa diciendo que al día siguiente “sintió el vacío y confusión más grande que ha sentido en toda su vida”.

“Sin entender cómo podía yo seguir en un mundo del que tú ya no hacías parte. ¿A quien iba a llamar a contarle mis cosas o a pedirle un consejo? ¿Quién me iba a decir bruja o bizcocho? ¿Quién me iba a regañar cuando era necesario? ¿Cómo admiraría a alguien como te admiro a ti? Papá hay solo uno. Te amo, viejo. Te extraño todos los días”, escribió.

Las instantáneas ya tienen varios mensajes de apoyo, y personalidades de la farándula han escrito cuanto lo extrañan.

Lo cierto es que el presentador dejó una gran huella en las personas que lo conocían, y eso no cambiará.

Recordemos que…

Constantemente, tanto Gineth, como María José se refieren al presentadore.

Y es que siguen presumiendo su amor por él y la marca que dejó en sus vidas.

De la misma forma lo han hecho otras figuras como Laura Acuña, quien no puede hablar de él sin llorar.

Así lo aseguró en una reciente entrevista en Día a Día.

Además, a través de Instagram también ha publicado varias instantáneas con él.

Los dos trabajaron juntos aproximadamente 13 años, y se hicieron grandes amigos.

De hecho, Gineth y Laura Acuña, así como Milena López aún son grandes amigas y así lo muestran en redes.

