Hace unos días las declaraciones de Agmeth Escaf sobre Catalina Gómez se volvieron tendencia. Catalina Gómez rompió silencio y se defendió de las palabras de Agmeth Escaf

Y es que tras una entrevista, muchos comenzaron a hablar de los presentadores de Día a día que no tenían supuestamente una buena relación y les tocaba aparentar en el trabajo.

Se trata en específico de Agmeth Escaf y Catalina Gómez, quienes trabajaron juntos hace varios años en el programa de Caracol.

Y fue el mismo Agmeth quien hizo la confesión en medio de una entrevista con Lo sé todo. La entrevista sucedió a comienzos de año, pero se hizo hecho viral en los últimos días.

Allí, el presentador hablaba de sus negocios, relacionados con la comida, que tuvieron muchas pérdidas debido a la pandemia. En un momento comenzó a hablar de los amigos y compañeros de trabajo que ha tenido en la vida.

“En nuestro negocio son pocos los amigos que realmente nos quedan, de resto somos compañeros… y como compañeros, estamos un día juntos, el otro no, y no pasa nada. Me corto las venas por dos o tres personas que me decepcionaron hace un tiempo”.