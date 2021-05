Mary Méndez es una presentadora de televisión colombiana que ha sido muy comentada en redes. El polémico trino de Mary Méndez sobre la reforma tributaria que ha causado rechazo

Esto, gracias a algunos de sus comentarios en medio del programa que presenta, “La Red”.

También, debido a sus fotografías y videos, en los que su contextura delgada ha sido blanco de comentarios.

Para nadie es un secreto que a la presentadora le gusta bastante hacer ejercicio.

Así lo ha mostrado en Instagram con fotografías y videos en los que presume su figura.

Incluso tiene un emprendimiento de alimentos saludables, que va de la mano con sus creencias y su forma de vida.

Debido a algunas de sus fotografías los comentarios se han centrado en su físico.

Y es que algunos de sus seguidores aseguran que “está demasiado delgada”.

De hecho, en los comentarios de algunas de sus publicaciones le han preguntado por su salud.

En varias de sus instantáneas ha tenido que limitar los comentarios debido a esto.

En repetidas ocasiones, la presentadora se ha defendido de los comentarios.

“Ninguno de los estados a los que he llevado mi cuerpo han sido un accidente, todos han sido una elección, pensada, trabajada, estudiada y ejecutada, todos me han dado y me siguen proporcionando el conocimiento que quiero” escribió.