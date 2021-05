Maía es una de las cantantes colombianas más admiradas. “Si quiero parar, paro y si no, también es mi derecho” Maía sobre el paro nacional

Y es que, para nadie es un secreto que tiene bastante talento y un rango vocal envidiable.

Para muchos, podría ser una de las mejores cantantes del país.

De hecho, hace poco tuvo una pequeña participación como jurado en una de las etapas del reality A Otro Nivel.

Sin embargo, los jurados principales fueron Greeicy, Paola Jara, Noel Schajris y Diego Torres.

Por esta razón, muchos criticaron a la producción, pues afirmaron que debió ser Maía una de las escogidas.

Por su forma de ser ha ganado bastantes seguidores en sus redes sociales.

De hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de 500 mil personas pendientes de su vida.

Allí, muchos no pierden la oportunidad de halagarla en cada una de sus publicaciones.

Su carrera musical se remonta a los inicios de los años 2000.

Ha colaborado con importantes artistas nacionales e internacionales, como Maluma y Gilberto Santa Rosa.

Además, ha participado en programas colombianos como La Pista y MasterChef Celebrity.

En varias oportunidades, durante las últimas semanas se ha referido al momento por el que pasa el país.

Así lo hizo publicando una bandera de Colombia y escribiendo:

“Cuando los elefantes pelean, la única que sufre es la hierba” Proverbio Africano. No más odio, no más violencia porque de nada sirve…”.

Además, interpretó una canción religiosa, con la que también envió un mensaje a sus seguidores.

Sus publicaciones han sido aplaudidas por muchos, sin embargo, también han sido criticadas por otros.

Esto, porque para varios internautas “no son contundentes” y no transmiten ningún mensaje en específico.

Ahora, la cantante ha vuelto a hablar sobre Colombia y el paro nacional.

Esta vez, a través de su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 200 mil personas siguiéndola.

Allí publicó un trino en el que defendió su derecho a protestar y también su derecho a no protestar.

Si quiero parar, paro. Si quiero protestar, protesto. Es mi derecho. Si no quiero parar, porque prefiero trabajar o quiero construir país de otras maneras, lo hago porque también es mi derecho. Eso sí, mi DEBER siempre será respetar, honrar la decisión del otro y NO PERJUDICARLO

Esto ha tenido bastantes respuestas, pues ha sido reposteado en varias páginas de Instagram también.

Lo cierto es que en Twitter todos los comentarios la apoyan frente a sus palabras.

Mientras que en Instagram la han criticado llamándola “tibia”, y “cómplice”.

“Si se pronuncian es malo y si no también siempre será así”, “Tibia tibia tirando a fría”, “Si no paras no te paran bolas!! Si callas te hunden, así de sencillo!!”, “Excelente no podemos perjudicar a los demás”, dicen algunos de los comentarios.