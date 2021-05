Nanis Ochoa fue muy comentada durante el año 2020. Nanis Ochoa dejó ver la linda habitación de su hija y encantó

Esto, debido a la grave situación de salud que vivió debido al nacimiento de su hija.

La bebé nació de 34 semanas, y el parto de la influenciadora tuvo que adelantarse.

La razón es que Ochoa desarrolló preeclampsia y su hija Francesca tuvo que nacer por cesárea.

“Me han hecho muchísimas cosas dolorosas, me han chuzado impresionante, para exámenes y demás, no fue para nada el parto que me imaginé, por eso no podemos dar nada por sentado y lo mejor es estar preparados y prevenir”, escribió.