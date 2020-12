Hace unos días Nanis Ochoa tuvo a su hija Francesca, desde entonces su salud es delicada.

Nanis Ochoa pide que no le envíen historias trágicas de bebés pues su situación es difícil

Ella misma contó que su parto tenía que adelantarse y debía ser por cesárea ya que tenía preemclampsia.

Por lo cual sus seguidores quedaron sorprendidos con la noticia.

Desde entonces muchos han querido saber sobre su estado de salud.

Tras pasar varios días internada, fue dada de alta.

Un nuevo parte médico informó que su salud mejoró y fue dada de alta del hospital, aunque su pequeña hija sigue internada.

La pequeña niña llamada Francesca, sigue hospitalizada y según han detallado, tiene un pronóstico reservado.

Tras los múltiples mensajes recibidos en estos días, la empresaria pidió prudencia con un punto.

Se trata de las historias que le hacen llegar con finales trágicos, por eso pidió que se abstuvieran pues su situación es difícil.

"Leo todos sus mensajes, hay testimonios que me dan mucha esperanza, pero hay otros que de todo corazón prefiero que no me manden, ya que son historias donde muere el bebé o la mamá, espero entiendan el momento tan angustiante que estamos viviendo. Gracias".