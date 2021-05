Hace un poco más de un mes, Catalina Gómez sorprendió a sus seguidores. Catalina Gómez conmemoró su primer día de la madre con triste mensaje

Esto, con la primera foto en su cuenta de Instagram en la que muestra su faceta como mamá.

Con esta postal reveló que su hija ya había nacido y además, presumió su felicidad.

View this post on Instagram

La pequeña se llama Gracia, y la presentadora sigue en medio de su licencia de maternidad.

Es poco lo que se sabe del parto y de la pequeña, pues Gómez mantiene su vida en privado.

En sus redes sociales solo ha publicado una fotografía de la pequeña y allí no se ve la bebé.

Por ahora los mensajes de felicitación no se han hecho esperar y siguen llegando.

Personalidades como Ana María Escobar, Mónica Jaramillo, Ana Milena Gutiérrez y Diva Jessurum, le han enviado mensajes.

“Ay no!!! No me la creo… me dio de todo verte así!!!!! Felicitaciones mi flaquis”, “hermosa”, “Qué belleza”, son algunos.