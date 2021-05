“Tibia”: critican a Epa Colombia en redes por no salir a marchar

La empresaria dijo que no podía parar con su empresa y que “el que no sale adelante es porque no quiere”.

De hecho, la empresaria- a quien Gustavo Petro incluso retuiteó- decepcionó a muchos que la veían como un ejemplo de movilidad social.

Y sobre todo como una crítica del régimen imperante.

Pero como muchos dueños de negocios, debe mantener a sus empleados y comer.

Es entendible.

Pero lo que ha causado indignación han sido estas palabras:

“Yo no puedo parar. Uno tiene que trabajar. Porque un hombre no te va a ayudar, el Gobierno tampoco te va a ayudar. Si tú no sales adelante, es porque no quieres. Tú tienes que esforzarte“, manifestó.

“Yo no paro, yo produzco”

Muchos colombianos comparan las palabras de la influencer con lo manifestado en la frase.

Esto, para deslegitimar las marchas que han dejado más de 30 muertos en 10 días.

Sin contar los miles de abusos de las autoridades a civiles.

Irónicamente, la influencer se había ganado el corazón de mucha gente por criticar a una institucionalidad que “no le permitía progresar”.

Esto pasó cuando ella se quejó del Invima por no licenciar su producto como ella quería.

Ella dijo que “era perseguida y que al pobre no lo dejan progresar”.

También había dicho que estábamos gobernados por “bobos con poder”.

Y sus palabras de “no sales adelante porque no quieres” suenan mucho al discurso clasista que impera para justificar la desigualdad profunda por los que salen a marchar.

que cagadon el de epa colombia, cómo le vas a decir a un país con un 42% de índice de pobreza que el que no sale adelante es porque no quiere — Giraldo. (@svffg_) May 7, 2021

Yo destaqué a Epa Colombia en su momento porque me parece muy hábil la manera en la que capitalizó su fama.

Pero de ahí a celebrarle que se convierta pues en portavoz de esa arma peligrosa del capitalismo que es el mito del self-made hay mucho trecho.



Hasta allá no, amiga. — Diana Carolina Mejía (@baudeleriana) May 7, 2021

La epa colombia diciendo que el que no sale adelante es porque no quiere, amiga a ud se le olvidó que ud salió adelante fue porque el brayan la volvió un meme?? Sí, porque tuvo suerte amiga, deje ese discurso a un lado, porque este país es muy desigual y no todos pueden. — Osculele✨☻ (@Osculele) May 7, 2021

Epa Colombia: “Debo darle el sustento a trescientas familias, amiga”.



No, bebé. Ese sustento se los ganas las trescientas personas que trabajan pa vos. Nuestros jefes no son nuestros héroes. — 🔥 (@doradodada) May 7, 2021

Amiga, hace unos días no eras tú la que lloraba en redes quejándote de que el gobierno te perseguía y no le dejaba crear empresa a los pobres que no pertenecían a la rosca?

No entiendo. — Gianina (@GianinaAlvarez) May 7, 2021

Qué pesar no saber cómo parar y aún así seguir produciendo, mamá quien te vendió la idea de que el que es pobre lo es porque quiere? Esa voluntad de los niños de la alta guajira es increíble. — Rizada indignada 🐼💚 (@Mafepeca) May 7, 2021

Esto es lo que dicen sus críticos.

En su defensa

Epa dijo que ayudaría a Cali económicamente, que es una de las ciudades más asoladas por la violencia policial.

También ha ayudado a los más desamparados en pandemia.

Y pues como muchos empresarios, ella no puede darse el lujo de parar porque debe producir y mantener a su nómina.

Este video explica algo mejor la postura de muchos emprendedores:

Aunque “Epa” debería saber que precisamente muchos marchan- sobre todo los más jóvenes- no porque “no quieran” salir de pobres.

Es porque no pueden.

Por ahora, la empresaria anda contando su historia de superación y ostentando su auto en las calles de Bogotá.