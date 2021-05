El Desafío se ha convertido en uno de los programas más vistos del país. Madrid de ‘El Desafío’ confesó que por su peso tuvo grave depresión

De hecho, cada noche se convierte en el primer lugar en el rating del país.

Todas sus ediciones ha emocionado a los televidentes, quienes siguen atentos todas las noches.

Cada noche, tanto sus competencias como sus competidores se convierten en tendencia en redes sociales.

Y es que mientras algunos siguen ganando seguidores, otros aumentan su cantidad de detractores.

View this post on Instagram

Algunos de los más queridos por el público son Acho, Morales y Madrid de Omega.

Mientras que Alpha tiene a Paola, Olímpico y Juan David, y Beta a Sonia y a Juan Manuel.

Estos jugadores se convierten en tendencia cada noche y reciben bastante apoyo.

De hecho, algunos han deseado que sea Acho quien se gane esta edición de “El Desafío”.

Esto, porque tiene agilidad, fuerza y para muchos posee cualidades que lo hacen resaltar.

Por otro lado, al hablar de mujeres, muchos desean que la ganadora sea Madrid.

La joven antioqueña ha encantado a los colombianos con su desempeño en las pruebas.

View this post on Instagram

Durante los últimos capítulos, la deportista ha revelado más detalles sobre su vida.

Fue así como muchos se enteraron de que tiene un hijo y le gusta meditar.

Además, lleva varios ciclos diciendo que le afecta mucho no tener comida.

De hecho, entre los integrantes de su equipo, parece que ella es la que más lucha con esto.

Por eso la joven se sinceró sobre el tema con sus compañeros.

Y es que comentó que no le gusta verse tan delgada, pues toda la vida ha tenido problemas con su peso.

Estos desencadenaron una dura depresión en la vida de la deportista.

“Me siento mal por estar delgada, porque cuando me miro en el espejo siempre me veo delgada así otras personas me digan que no. Hubo un momento en el que me preguntaba si era anoréxica o si tenía alguna enfermedad y decía ¿por qué yo no subo de peso? hubo un tiempo en el que estaba tan triste que intenté suicidarme”, afirmó.