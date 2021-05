Melina Ramírez es una de las figuras públicas en Colombia que se ha referido a la situación del país. No me siento representada por ningún político en el país: Melina Ramírez

Así lo ha hecho a través de sus redes sociales y su cuenta de Instagram con varias historias.

El paro nacional fue convocado para el 28 de abril y desde entonces se convirtió en una protesta indefinida.

Actualmente las marchas cumplen siete días y continúan en gran parte del país.

Estas iniciaron debido al rechazo colectivo de la reforma tributaria planteada por el gobierno.

Esta fue retirada el sábado, sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que se crearía otra.

Desde el primer día, la presentadora se refirió al tema en sus redes.

“No a la reforma tributaria, hoy no hago contenido, hoy no hago publicidad, hoy estamos protestando pacíficamente”, escribió.

La presentadora también rechazó los actos vandálicos que se han presentado en algunas ciudades.

Además, invitó a sus seguidores a protestar pacíficamente.

Desde entonces, ha publicado varias imágenes en Instagram, y ahora ha vuelto a hablar del tema.

Lo hizo con un gran texto escrito por ella misma en sus historias.

“No soy de derecha, menos de izquierda. De hecho, los extremos siempre me han parecido dañinos. No me siento representada por ningún político ni partido de este país. No he conocido al primer político que piense en el pueblo” inició.