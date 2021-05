Tras la salida de Mónica Rodríguez de Día a Día, en Caracol, mucha polémica se generó al respecto. Mónica Rodríguez rompe silencio y dice que en su anterior trabajo le revisaban sus redes sociales

A muchos los tomó por sorpresa la repentina salida de Mónica de Día a Día.

En su momento se aseguró que todo se debió a un recorte de personal, porque el programa tenía muchos presentadores.

Sin embargo, para los televidentes, su salida se debió a sus opiniones políticas, ya que, finalmente, el programa volvió a tener varios presentadores, contratando a Carolina Cruz y Carlos Calero.

Mónica decidió responder las preguntas de sus seguidores a través de Instagram, y sin duda, no pudo faltar el cuestionamiento respecto a su salida del programa.

“¿Te arrepientes de haber dado tu punto de vista para que te sacaran del aire?”, preguntó un seguidor.

Y Mónica respondió lo siguiente: “Nunca me voy a arrepentir de lo que pienso o siento, y expresarlo. Es un país libre, así algunos nos quieran callar”.

Ahora en un live con artistas en medio de las protestas por la reforma tributaria, ella tocó el tema.

Allí dijo que le revisaban las redes sociales, incluso que le hicieron borrar que trabajaba allí y algunos de sus trinos.

Esto generó el rechazo de muchas personas que no están de acuerdo con que le hicieron eso a la presentadora.

En la red social Twitter algunas personas hablaron al respecto:

Tras su salida de Día a Día, en Caracol, muchos estaban pendientes de lo que la periodista publicaba.

Justamente, un mensaje reciente dio a entender que tal vez ella misma extraña sus épocas en la televisión. Esto, antes de conseguir trabajo en Noticias Uno.

“Sí… a veces me faltan fuerzas, a veces me canso, a veces lloro… Soy fuerte, ¡pero no soy de piedra! Me angustio, me preocupo, y veo una nube gris sobre mi cabeza”, escribió.