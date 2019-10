La presentadora compartió unas palabras con las que muchos le dieron la razón. El nostálgico mensaje que Mónica Rodríguez compartió con sus seguidores

Tras su salida de Día a Día, en Caracol, muchos están pendientes de lo que la periodista publica.

Y aunque no ha regresado a la pantalla, Mónica Rodríguez se mantiene activa en redes sociales.

Justamente, un mensaje reciente dio a entender que tal vez ella misma extraña sus épocas en la televisión.

"Sí… a veces me faltan fuerzas, a veces me canso, a veces lloro… Soy fuerte, ¡pero no soy de piedra! Me angustio, me preocupo, y veo una nube gris sobre mi cabeza", escribió.