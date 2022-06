Cómo luce actualmente el protagonista de “Pedro el escamoso” tras 19 años de la novela

Han pasado casi dos décadas desde que la telenovela y su peculiar protagonista, «Pedro el escamoso», marcaran la pauta en la televisión latinoamericana, incluso emocionando al público en la actualidad con su retransmisión.

El actor colomboargentino, Miguel Varoni, fue el encargado de darle vida a este personaje que trascendió la pantalla gracias a su particular estilo de vestir, su carisma y por supuesto, el recordado baile de «El pirulino».

En el dramático estrenado en 2001 en Colombia, interpreta a Pedro Coral, un galán que no es rico, no es guapo, no se viste bien y tiene una forma de bailar muy peculiar, que junto con su encanto natural, lo convertirán en un enamorado empedernido.

Esta peculiar caracterización le abrió las puertas al actor de 55 años a la internacionalización y después vendrían grandes proyectos que también marcaron la pauta.

«Pedro el escamoso» fue el inicio

Después de esta producción, Miguel Varoni pasó a ser actor exclusivo de Telemundo, conforme con El Comercio, adentrándose en proyectores retadores diferentes a lo que había hecho antes.

Algunos de ellos son «Te voy a enseñar a querer”, “La casa de al lado”, “Decisiones”, “Los Victorinos”, “Corazón Valiente”, “Maridos en alquiler”, “Dueños del paraíso”, “El señor de los cielos”, entre otros.

Sin embargo, dentro de él también surgiría la inquietud de probarse en la dirección, cuestión que lo mantiene ocupado en la actualidad, aunado a otros roles directivos en la cadena televisiva.

«Primero entré como actor exclusivo; después en el 2006, cambié mi contrato a director creativo y hoy soy vicepresidente y director creativo de Telemundo Global Estudios”, explicó según el citado medio.

En el ámbito personal, el nacido en Buenos Aires está casado desde 1997 con su colega Catherine Siachoque, a quien conoció en la grabación de la telenovela «Las Juanas». Por decisión de pareja no tienen hijos.

Miguel y Catherine.

