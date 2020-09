Esta es la exitosa novela que volvería a transmitir el canal Caracol y emociona a la audiencia

View this post on Instagram

Hoy recordando a#PedroElEscamoso ——- Hace 18 años #MiguelVaroni @soyVaroni se robaba el show en la Entrega del 2 de Oro 2001 por #Rctv. . . En virtud del éxito de la telenovela #PedroElEscamoso , el actor Miguel Varoni visitó el canal para cumplir compromisos profesionales, el resultado no se hizo esperar, un exitazo. . . .En esa oportunidad #MigordaBella @natystreignard le robó su corazón, mejor véanlo. . . #Venezuela . #pantalladeoro #Retro #DosDeOro#2001 @nelsonbus #recordaresvivir #CUANDOERAMOSFELICESYNOLOSABIAMOS #cuandoerachamo #venezueladeayer