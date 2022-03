Camarógrafo que perdió un ojo tras ataque en Tirúa repasa a TVN: “No me siento valorado por el canal”

A un año del ataque que sufrió en Tirúa junto al periodista Iván Núñez, el camarógrafo Esteban Sánchez se refirió a los cambios que ha enfrentado tras perder su ojo derecho y a su regreso a TVN. En conversación con la revista “Sábado” de El Mercurio, reveló que “aprender a vivir sin un ojo ha sido lo más difícil para mí”.

“Este era mi ojo diestro, con el que trabajaba, entonces he tenido que adaptarme a vivir con una visión monocular, y todavía me cuestan las distancias. Al principio era de botar las cosas de la mesa, si me quería servir bebida era un desastre, manejar tampoco podía. Y el tema estético es tremendo. Aceptar esta nueva cara, no sé, no me acostumbro”, dijo sobre su nueva vida tras lo sucedido en marzo del 2021.

Esteban Sánchez explicó que se ha sometido a “tres operaciones, estuve con maxilofacial, neurocirujano, del tórax, traumatólogo, otorrino, oftalmólogo, todas las especialidades, psicólogo, psiquiatra”, y que aún siente dormidas algunas partes de su rostro.

El camarógrafo también detalló cómo ha sido su regreso a TVN. Según comentó al citado medio, en febrero pasado volvió a trabajar en el canal estatal. Sin embargo, reconoció haberse sentido decepcionado. “Lo que yo entendía, porque me lo decían siempre, es que estaban preocupados (…) Pero llegué y todos se agarraban de la cabeza, porque nadie sabía nada”, señaló.

En este sentido, recordó la llamada que recibió en enero pasado por parte de una abogada del canal, indicando que “no existía ánimo en el directorio para llegar a un acuerdo conmigo”. “Hoy no me siento valorado por el canal. Eso que dijeron al principio de apoyo vitalicio fue solo para la foto. Han tenido una indiferencia fuerte conmigo. Yo siempre me topé con otro canal, pensé que era otra la forma”, dijo, esperando llegar “a un acuerdo que compense todo lo que perdí, compense mi historia dentro y también espero que TVN empuje para encontrar la verdad, porque acá ha habido mucho desinterés”.