Eduardo Vargas habló de su vínculo con Daniela Colett y pidió que no le hagan más preguntas

Eduardo Vargas rompió el silencio sobre su situación amorosa y actual relación con su ex pareja Daniela Colett, quien es mamá de sus tres hijos. A través de las redes sociales, el futbolista profesional aclaró a los usuarios e incluso pidió que corten las consultas sobre ese tema.

En el intercambio de preguntas y respuestas, el seleccionado nacional respondió sobre su futuro deportivo, hijos, el significado de los tatuajes y la relación que sostiene con otros jugadores chilenos.

Eduardo Vargas revela cuál es su relación con Daniela Colett

Recordemos que el deportista y la mujer terminaron su relación en julio de 2021, después de 8 años juntos. Además, fruto de su amor nacieron Antonella, Benjamín e Isabella.

Sin embargo, cuando le consultaron sobre Daniela Colett y si seguían juntos, Eduardo Vargas expresó a una usuaria: “Estás desactualizada”.

Otros internautas continuaron preguntando sobre el mismo tema, no solo si continuaban emparejados, sino también si estabam viviendo en la misma casa. Pero fue allí donde el futbolista reaccionó con un mensaje más contundente.

“Gente, no estoy con ella, no vivimos juntos hace mucho tiempo”, expresó en primera instancia, para posteriormente hacer una solicitud a los usuarios: “¿Les pido una cosa? Paren de preguntar cosas incoherentes”.

Así se expresó Eduardo Vargas ante las preguntas sobre Daniela Colett. Foto: Instagram @eduardovargasrj1

Asimismo, Vargas aclaró que no está actualmente en una relación sentimental, producto de la pregunta sobre si estaba soltero o no. Esta última respuesta desmiente incluso los rumores de que al parecer estaba saliendo con una joven brasileña.

Eduardo Vargas confirmó que sí está soltero. Foto: Instagram @eduardovargasrj1

No olvidemos que es jugador del Atlético Mineiro, del campeonato carioca, por lo que en algún momento se le vinculó con una dentista llamada Saory Cardoso, que además tiene su propio centro odontológico.

Los rumores comenzaron y crecieron después que ambos subieran videos en redes sociales, donde se mostraban compartiendo con un sospechoso cariño. Sin embargo, Eduardo Vargas deja claro que no tiene una relación sentimental con ella y que efectivamente está soltero.

La foto que publicó Saory Cardoso que impulsó los rumores de su relación con Vargas. Foto: Instagram @saorycardoso

Daniela Colett dijo en octubre que no estaba en una relación con Eduardo Vargas

«Estoy bien cansada ya de esa especulación, de esos mensajes, de esas ‘bromas’, hasta porque yo no entiendo en qué cambia la vida de ustedes si yo estoy soltera o no. ¿En qué va a cambiar?», dijo la modelo brasileña en un video compartido en Instagram.

“Esos mensajes de que estoy llorando, con cara de estar triste, no se qué. Estoy resfriada. Es por eso que estoy con esta cara, no estoy triste ni nada”, agregó. Sin embargo, no fue todo, ya que posteriormente confirmó su quiebre con el delantero de la selección.

“Para terminar con las especulaciones de ustedes, para que paren las bromas que me están colmando la paciencia: Sí, estamos separados, si es eso lo que querían saber”, señaló.

Tras las declaraciones de la brasileña, Eduardo Vargas confirmó su separación en entrevista con LUN. «Con Daniela estamos separados… Estos días que he estado recuperándome del Covid hemos estado todos juntos en la casa. Todos tenemos que estar encerrados», dijo.