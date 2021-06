El top 5 de essence, la marca de maquillaje comprometida con el planeta

Sabemos que la conciencia ambiental se puede aplicar en múltiples aspectos de tu vida, siendo el origen del maquillaje un tema muy importante.

Una marca que se toma esto muy en serio y que puede ser ideal para ti es essence. La marca de cosméticos ha sido sinónimo de productos innovadores y de alta calidad a precios asequibles desde 2002. Presente en 80 países de todo el mundo, incluido Chile, tiene un gran sello: sus productos se desarrollan para ser cada vez más sostenibles.

Así, con essence puedes estar segura de centrarte en tu pasión por el maquillaje sin preocupaciones, ya que ellos se enfocan en la inocuidad de sus productos utilizando ingredientes seleccionados con estándares superiores a lo requerido, mientras que el 86 por ciento de sus productos ya son veganos. Además, son cruelty-free, lo que significa que no están probados en animales.

Por eso hemos elegido nuestros favoritos que no te puedes perder para conseguir looks de maquillaje perfectos para cualquier ocasión. ¡Toma nota!

BYE BYE PANDA EYES! mascara, dile adiós al maquillaje corrido

Despídete de los ojos de panda y dale la bienvenida al volumen y la definición de tus pestañas. Esta máscara de pestañas está hecha para durar todo el día sin mancharse ni endurecerse gracias a su fórmula tubular. Además, ¡es fácil de quitar! Sólo necesitas agua tibia y un algodón. No contiene aceites y es vegana.

Cortesía essence

Paletas de sombras para ojos, para un color intenso y duradero

Destaca tus ojos con the NUDE edition eyeshadow palette, que cuenta con nueve tonos muy pigmentados que se adaptan a todo tipo de pieles. Por otro lado, tienen una textura muy suave que intercambia tonos mates y brillantes.

Cortesía essence

24ever ink liner, todo lo que un eyeliner debe tener

essence 24ever ink liner, es un delineador de ojos altamente pigmentado con un acabado mate sedoso y gracias a su forma de bolígrafo, puedes crear trazos perfectos que duran hasta 24 horas.

Gracias a su punta precisa y estable y a la hendidura para un fácil agarre, el delineador puede guiarse fácilmente a lo largo de la línea de las pestañas: todo lo que un delineador debe tener.

Cortesía essence

STAY 8h MATTE liquid lipstick “Bite Me If You Can”, para conseguir un look increíble

Los STAY 8h MATTE liquid lipsticks proporcionan una fórmula ligera con un acabado extremadamente mate. Su textura pigmentada es a prueba de cubrebocas y se mantiene hasta 8 horas. Disponible en 9 tonos, ¡elige el tuyo!

Cortesía essence

my SKIN PERFECTOR TINTED PRIMER, acabado impecable para tu piel

Amarás este primer vegano de essence. my SKIN PERFECTOR TINTED PRIMER tiene una textura ligera y en forma de mousse que se funde perfectamente con tu piel. Puedes usarlo solo, ya que su cobertura es ligera y da un acabado muy natural, o combinarlo con corrector o base de maquillaje para cubrir imperfecciones. Será tu aliado para dar a tu piel ese acabado natural e impecable que tanto nos gusta.

Cortesía essence

Ya lo sabes, essence te da muchas opciones para crear looks increíbles con productos de alta calidad y respetuosos con el planeta, valores fundamentales para la marca.

Te invitamos a conocer más sobre essence en Chile.

Precio de referencia de los productos:

BYE BYE PANDA EYES! mascara $4.290

the NUDE edition eyeshadow palette $4.990

STAY 8h MATTE liquid lipstick “Bite Me If You Can” $3.890

24ever ink eyeliner pen $3.190

my SKIN PERFECTOR TINTED PRIMER $4.990