Carolina Mestrovic y Jonathan Freudman celebran 2 años de amor: “Vamos por muchos mas”

Carolina Mestrovic y Jonathan Freudman celebraron su segundo aniversario y usaron sus redes sociales para dedicarse unas tiernas palabras. El amor de está pareja nació mientras grababan la éxitosa serie Club 57, transmitida por Nickelodeon.

Recordemos que Caro se fue a los Estados Unidos en el 2018 para internacionalizar su carrera en la mencionada serie. En ese momento contó con el apoyo de su ex pareja y papá de su hija Julieta, Mario Velasco, quién se encargó de la pequeña.

Asimismo, en el set conoció al actor y modelo venezolano y nació el amor entre ellos. En 2019, se casaron en la ciudad de Miami, Florida.

“La ceremonia fue íntima, pero súper bonita, fue todo muy lindo. Estuvo la gente más cercana a nosotros. De mi familia sólo pudo ir mi mamá y mi hija. También tuvimos la oportunidad de invitar a algunos compañeros de la serie”, detalló para Las Últimas Noticias.

Ya son dos años de feliz matrimonio entre los artistas, y cada vez se les ve más románticos y enamorados.

Carolina Mestrovic le dedicó unas palabras a su esposo…

La actriz de 29 años tiene más de 575.000 seguidores en su cuenta de Instagram. A través de esa plataforma le dedicó unas románticas palabras a su esposo.

“¡Mi amor feliz aniversario! Gracias por tanto amor y tantas aventuras. Y vamos por muchas más. Te amo infinito esposo y mejor amigo”, escribió la nacida en Arica junto a una imagen de un tierno beso.

Las reacciones de los ususarios no se hicieron esperar, entre ellos Freudman quien comentó: “Te amo, mi amor”.

“Carito que lindo saber que estás tan feliz. Felicidades a ambos”, “Qué bonita pareja hacen, mis respetos”, “Felicidades mi querida Carolina, mi personaje favorito en Club 57 los amo” y “Que el amor perdure por siempre”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

…Y él no se quedó atrás

Por su parte, Jonathan Freudman también usó su cuenta de Instagram para compartir unas románticas palabras a su esposa. El nacido en Caracas se siente muy agradecido y feliz por estar al lado de la chilena.

“¡Eres mi vida! no puedo creer que llevemos ya 2 años juntos amándonos creciendo aprendiendo y mas! No me imagino haciendo todo esto con otra persona gracias por decir que sí a nuestra aventura, TE AMO MUJER DE MI VIDA! Vamos por muchos mas”, escribió en la publicación que tiene casi 7.000 ‘likes’.

El actor acompañó su mensaje con una fotografía donde se les nota que ambos están llenos de alegría, sus sonrisas los delatan.

Mario Velasco defendió a Caro de críticas sobre su rol de madre

A prinicipios de abril, Mario Velasco refutó los comentarios negativos que circulaban en las redes sociales sobre la maternidad de su ex pareja, Carolina Mestrovic.

Todo empezó cuando el presentador contó la rutina que tiene con su hija de 9 años, Julieta, fruto de su relación con Mestrovic, y quién se mudó a Estados Unidos por motivos laborales. Por lo tanto, desde el 2018 la niña vive con su papá.

En este sentido, usuarios han tildado a la también cantante como “mala mamá” por “haber dejado” a su hija mientras trabaja en el exterior para la cadena de Nickelodeon.

En este sentido, Velasco decidió aclarar este asunto en el programa Zona de Estrellas. “Yo no me tomo el tiempo de contestar la mala onda que llega a través de las redes sociales cuando se habla de la Carola, de la mamá de mi hija, donde se le hace una crítica”, aclaró en un inicio.

Aseguró que la decisión de que Julieta se quedara con él en Chile fue por su bien. “Aquí, como muchas parejas, lo que se privilegia es el bien de nuestra hija, el bien de tus hijos”, contó.

También se refirió a la conversación que ellos como padres y profesionales tuvieron cuando a Mestrovic se le presentó la oportunidad de trabajar en altos niveles. “Nickelodeon, una de las cadenas más importantes a nivel mundial y donde se entra a las grandes ligas”, explicó.

“La Carolina es una tremenda mamá, está muy pendiente de todo lo que pasa con nuestra hija, se hablan todos los días, aprovechan estas plataformas para estar en contacto a diario”, recalcó.

