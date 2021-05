“Estoy bien”: Vesta Lugg reveló que fue asaltada en Buenos Aires

A través de redes sociales, la actriz y cantante Vesta Lugg reveló que fue asaltada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La influencer dio a conocer lo ocurrido luego que sus cercanos se preocuparan por su inactividad en las plataformas y porque no contestaba sus mensajes.

“He estado un poco desaparecida porque hace un par de semanas me asaltaron en Buenos Aires y me robaron el teléfono“, contó a través de sus historias. La joven comentó que por el momento está usando el IPad de su pareja, el futbolista Pablo Galdames. El volante forma parte del Club Atlético Vélez Sarsfield, y se encuentra viviendo en el país transandino junto a Lugg.

“Estoy dependiendo del Ipad y el teléfono de Pablo, que ha sido un angelito de Dios y ha compartido conmigo todos sus dispositivos para poder de vez en cuando usar Instagram“, dijo. Vesta Lugg explicó que varios de sus cercanos se preocuparon al notar su ausencia en las redes, por lo que decidió contar lo sucedido.

Vesta Lugg fue asaltada en Buenos Aires – Instagram

También detalló que no ha podido comunicarse ya que el teléfono que le robaron tiene un número canadiense. La pieza debe ser conseguida en aquel país. “Me lo estoy intentando tomar a la liviana, porque estoy bien. Estoy sana. No me pasó nada grave y eso es lo importante”, aseguró.

Finalmente reconoció que el hecho la hizo darse cuenta del tiempo que le destinaba al uso del móvil y que ahora está enfocada en el lanzamiento de su nuevo trabajo musical.