Javiera Acevedo disfruta los últimos días de su pancita

Javiera Acevedo se encuentra afinando los últimos detalles del nacimiento de su primer hijo a quien llamará “Kai”

Acevedo compartió la noticia de su embarazo a finales de diciembre lo cual sorprendió a sus seguidores.

No solo su embarazo se dio en tiempos de pandemia sino su relación con el padre del pequeño de quien no se sabe todavía nada pues según la actriz no es del medio.

“Cuando se relajaron las medidas del confinamiento conocí al padre de mi hijo, por un amigo en común, durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata”, contó a la revista Velvet.

La comunicadora de 36 años expresó que su hijo es fruto del amor en pleno caos.

Javiera Acevedo llegó al noveno mes

Mientras disfruta de su noveno mes decidió compartir en Instagram algunas fotografías de como luce estos últimos días con su barriga voluminosa.

Acompañada de sus mascotas y con un lindo look decidió tomar el sol desde la comodidad del patio de su hogar a falta de salidas por el confinamiento.

“Hace tiempo que quería vestirme como pa salir y bueno aquí lo logramos parece”, escribió para acompañar las postales.

“Que guatita mas linda”, “Hermosa mi Javi”, “Yo necesito ese cojín😂😂😂😂 no estoy embarazada… Pero me encanta”, “Amé tus botas, están Preciosas”, “que bella”, le escribieron algunos seguidores.

Días anteriores la periodista compartió una imagen en traje de baño, frente a su espejo donde asegura que extrañara estos meses de gestación.

“A la espera de la mejor cita de mi vida. Cuando extrañe esta pancita y esa maravillosa protección que tengo de ti aquí adentro… serán los mejores recuerdos de mi vida y atesoraré los bellos momentos de cuando te sentí moverte”, redactó.