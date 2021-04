Rocío Toscano presumió su espectacular figura post embarazo

La actriz Rocío Toscano se lució en su cuenta en Instagram al publicar una fotografía mostrando su trasero la cual llamó la atención de todos sus seguidores.

La ex integrante de “Verdades Ocultas” quien se convirtió en madre de mellizos hace dos meses se puede ver en la postal de espalda, enfocando su trasero.

“Buen día, quería presumir esta r…. de madre leona”, fue el texto con el que acompañó la imagen.

Los internautas colmaron la publicación de halagos y actualmente cuenta con más de 87 mil “me gustas” y mil comentarios.

“QUEEN ROCIO”, “HECHO EN CHILE Y A MANO”, “Minazaaaaa”, “Amooooo🔥😍 esa es la actitud”, “Guapa regia estupenda, casi divina”, le escribieron sus seguidores.

La madre primeriza no se salvó de las críticas pero si supo cómo enfrentarlas.

“Crece un poco, madura, eres mamá de dos chiquitos preciosos, así que no te muestres. Tan superficial”, comentó una usuaria quien fue atacada por otros seguidores de la actriz al considerar retrogradas sus palabras.

Para sorpresa de muchos Toscano no criticó a la mujer que la atacó sino por el contrario la defendió y pidió que la llamaran a la liberación.

“Ya, pero para qué atacan… Si sabemos que antes a las mujeres las reprimían y más aun siendo madre”, dijo Toscano y agregó: “Mejor comprendamos de dónde viene el comentario. Son distintas generaciones. Aún quedan ‘eñoras’. Mandémosle liberación mejor. Nunca es tarde para liberarse de las cadenas del machismo”, respondió.

Rocío Toscano luce sin miedo su cuerpo

La influencer publicó en su cuenta el nacimiento de sus hijos: Alma y Luca Santino, el pasado 14 de febrero, desde entonces ha mostrado algunas de sus vivencias de la maternidad desde Estados Unidos, donde se radicó meses antes de dar a luz.

Una de estas publicaciones muestra como quedó su vientre luego de su embarazo.

“Un mes y una semana de post parto y el acné la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos. Es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver pero paciencia tengo de sobra. Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff… me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca”, redactó.