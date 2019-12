¿Volvieron? Enigmático mensaje de Camila Recabarren a Dana Hermosilla genera especulaciones

Hace unos días, Camila Recabarren dio a conocer que terminó, nuevamente, su relación con Dana Hermosilla. "Mi corazón está un poco triste pero ya estará bien", sostuvo la modelo en su cuenta de Instagram.

"Todos me dicen que se me notan en los ojos y demás po. Porque una vez más acabo de perder a un amor. Pero de esta una vez más saldré adelante", agregó la ex conductora de Tu vida, tu historia.

A esto se le suma que, hace unas semanas, sorprendió a sus seguidores con una drástica decisión que tomó. La ex Miss Chile dejó la televisión para irse a vivir al Valle del Elqui junto a su hija Isabella. Incluso hace unos días mostró el container en el que vivirán.

A su vez, en entrevista con La Cuarta, Dana Hermosilla no descartó la posibilidad de retomar la relación. "Camila vive la vida intensamente y eso es algo que amo de ella, porque cuando yo me quedo estancada ella me lleva a la acción. Sin embargo, esta intensidad a veces también tiene sus contras, ya que lleva a precipitarnos y a conclusiones que no son las definitivas", indicó.

¿Alarmas de reconciliación?

Tras el quiebre, un enigmático mensaje de la modelo en una publicación que realizó la bloguera generó especulaciones entre sus seguidores. "Eres enteramente perfecta", señaló Recabarren. "Y tú", le responde Hermosilla. "Eres total", vuelve a intervenir Camila. "¿Te hablaste a ti misma?", contesta su expareja. ¿Habrán retomado su relación?

