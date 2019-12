Dana Hermosilla no descarta retomar su relación con Camila Recabarren: "Nadie tiene la respuesta..."

Este fin de semana, Camila Recabarren dio a conocer que terminó, nuevamente, su relación con Dana Hermosilla. "Mi corazón está un poco triste pero ya estará bien", sostuvo la modelo en su cuenta de Instagram.

"Todos me dicen que se me notan en los ojos y demás po. Porque una vez más acabo de perder a un amor. Pero de esta una vez más saldré adelante", agregó la ex conductora de Tu vida, tu historia.

A esto se le suma que, hace unas semanas, sorprendió a sus seguidores con una drástica decisión que tomó. La ex Miss Chile dejó la televisión para irse a vivir al Valle del Elqui junto a su hija Isabella. Incluso hace unos días mostró el container en el que vivirán.

Por otra parte, la bloguera compartió un misterioso mensaje en inglés. "Cuando se rompe la confianza, decir perdón no significa nada", señaló. La frase generó especulaciones sobre las razones que podrían haber provocado la ruptura amorosa.

En conversación con La Cuarta, Dana Hermosilla reveló detalles del quiebre y aseguró que el plan inicial era irse juntas fuera de Santiago. "Estamos pasando por una etapa diferente a la que están acostumbradas a vernos en redes, donde todo era risas y unión", comenzó diciendo la influencer.

"No es una etapa que necesariamente tiene que llevar a un término como se ha especulado, es una etapa más seria de decisiones importantes, donde hay que tener muchas cosas en consideración, donde se debe producir un distanciamiento físico, dado nuestros planes y eso hace que se sienta triste y agobiante", aseguró.

También respondió si la decisión de irse de Santiago fue tomada por ambas. "Yo amo el Valle y he querido cambiar de dirección muchas veces en mi vida, y ahora se dio la posibilidad de hacerlo juntas. Eso no quita que cambios de este tipo sean a veces difíciles. Hay miles de temas que deben organizarse, desde temas emocionales hasta temas burocráticos y legales", señaló.

Además, no cerró la posibilidad de retomar la relación. "Camila vive la vida intensamente y eso es algo que amo de ella, porque cuando yo me quedo estancada ella me lleva a la acción. Sin embargo, esta intensidad a veces también tiene sus contras, ya que lleva a precipitarnos y a conclusiones que no son las definitivas", indicó.

"Hay muchos caminos que nos pueden llevar a esa felicidad a largo plazo, puede ser terminar, puede ser volver a conquistarnos y empezar de cero. Puede ser seguir viviendo tan intensamente como lo hemos hecho hasta ahora. Nadie tiene la respuesta, nadie sabe lo que pasa entre nuestras cuatro paredes, solo nosotras. No hay terceras personas involucradas. Pero creo que siempre está la opción de hablar de relaciones abiertas o poli amor, porque es algo natural pensar en esas cosas", sentenció.

