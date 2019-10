Francisco Saavedra alza la voz tras muerte de joven en Curicó: "Que paguen los que tienen que pagar"

Muchos son los famosos que se han referido a las manifestaciones sociales que han marcado al país estos últimos días. A través de redes sociales, animadores, cantantes y actores han sido enfáticos en apoyar las protestas y las peticiones de la ciudadanía. Francisco Saavedra también se hizo presente.

Sin embargo, esperó unos días para hacer una reflexión. El domingo apareció en Twitter con un mensaje cargado de emociones. Y si bien demostró su apoyo a las demandas sociales, rechazó los actos de violencia señalando que no solo dañan la infraestructura, sino que también nuestra democracia.

A pesar la reflexión, sus palabras no fueron suficientes para algunas personas. El conductor de Lugares que hablan fue criticado por su tibio mensaje y lenta manera de actuar. Por este motivo, Pancho escribió un nuevo mensaje, defendiéndose de los ataques.

"A todos los que me han dicho 'apareciste'. Sí, aparecí y aparezco cuando yo lo decido y no de manera irresponsable, incendiaria ni violenta. No lo hago desde la comodidad del Twitter, porque marché y organicé junto a Ricarte Soto hasta conseguir una ley y fue pacíficamente", fue parte de lo que dijo.

Ahora, el presentador de TV volvió a hacer alusión a lo que que está pasando en el país. Esta vez, se refirió a la muerte de José Miguel Uribe Antipani. El joven de 25 fue asesinado el 21 de octubre en Curicó después de sufrir un disparo en el tórax. Tras su fallecimiento, un militar fue formalizado por el delito de homicidio.

"Quiero saber por qué mataron a mi coterráneo Jose Miguel Uribe. Que me expliquen por qué la bala y por qué la sangre. Que paguen los que tienen que pagar y basta. Yo no estoy en guerra, solo me canse de que durante 30 años nadie arregle lo importante", comenzó diciendo.

"Quiero una Ley del Cáncer, pensiones, más impuestos al tabaco y alcohol, a las empresa grandes, para financiar la ley del Cáncer. Más ayuda a las pymes, protección total a nuestros adultos mayores y estudiantes con igualdad de oportunidades. Durante 30 años vendieron el país completo y hoy espero que se junten todos y vean cómo solucionan esto. Por que ahora ya los sonidos de las cacerolas nunca dejarán de sonar", sentenció Francisco Saavedra.

