"Lo hago con todo mi corazón": Francisco Saavedra se emociona al hablar de "Contra viento y marea"

Contra viento y marea ha emocionado, hasta las lágrimas, a los televidentes. El programa que ayuda a parejas con dificultades a contraer matrimonio cautiva todos los domingos por las pantallas de Canal 13. En conversación con Cooperativa en Ruta, el conductor Francisco Saavedra habló sobre el éxito del espacio.

"Hemos ido de menos a más. Yo creo que tiene que ver con las historias, con que la gente se siente identificada. Uno se mete a la casa de los chilenos, se mete en la casa de las personas. Yo siento que la gente está chata de los balazos, de la violencia, la corrupción política", relata el comunicador.

"Siento que este es un programa que, si bien es cierto tiene una cuota también de teleserie, es súper positivo. Es un programa que, la verdad, lo único que busca es que la gente sea profundamente feliz. Cumplir sueños, acompañar a la gente en sus últimos días, levantarle el ánimo a alguien que ha tenido que pelearle a la vida como Joaquín", agrega.

También aclaró que han tenido que cancelar bodas, como pasó con Jeason (24), jugador de fútbol, y Deniss(26). "También (hay que) decir que no. Dar un paso al costado cuando en una pareja hay una persona que es celópata y que sentimos que no están preparados para casarse", sostiene. Además, reconoció que "con ellos no tuve onda desde el día uno".

El animador habló de la recepción que han tenido por parte del público. "Al final la gente, lo que se da cuenta, es que acá hacemos un trabajo donde somos honestos, no tratamos de vender ninguna 'pomada"".

En esta misma línea, el periodista reveló que han tenido que suspender matrimonios. "Hemos botado cinco historias a la mitad del camino, porque te das cuenta que las personas están sobreactuando o están pensando en los regalos (…) La mentira tiene patas cortas y uno se da cuenta a los dos segundos", asegura.

Saavedra es uno de los rostros de TV más queridos. Y esto se ha visto reflejado. En la entrevista radial, Pancho se quebró al contar que una una niña con leucemia pidió conocerlo. Hoy lunes, cumplirá su sueño.

"A veces no sé cómo agradecer el cariño, no sé cómo agradecer la buena onda, no sé cómo agradecer que me hagan vivir situaciones límites que al final lo único que te provocan son enseñanzas. Es muy heavy este trabajo, pero lo trato de hacer con honestidad, lo trato de hacer con verdad y lo hago con todo mi corazón y mis sentimientos", dice emocionado.

