"Parece que me hinché": Ex "Mekano" Nicole Pérez muestra su avanzado embarazo

A mediados de julio, Nicole Pérez dio a conocer que estaba embarazada. A través de un video en Instagram, la ex Mekano confirmó la noticia mostrando el test de embarazo. "Me tiene muy contenta. No estaba en mis planes, pero sí en los planes de Dios. Y miren… voy a ser mamá", dijo en aquella ocasión.

Recientemente, compartió una nueva actualización del proceso de maternidad. "Que rápido pasa el tiempo. Mi Rafita ya tiene 21 semanas. Quiero que ya llegue febrero para tenerlo en mis brazos, ver su carita y no dormir…", comenzó diciendo Pérez en su red social.

"Este periodo del embarazo es cuando ya nada te queda bueno, no encuentras ropa que te guste y te sientas cómoda, cuando tienes una guata que no parece de embarazo si no que estás hinchada. Pero bueno, ya queda poquito… no es fácil ser mamá desde un comienzo, pero pucha que es hermoso", reflexionó.

La "Doctora Cahuín" ya tiene dos hijos: Andrés de siete años e Isidora de 14. En abril de este año, la ex rostro de programas juveniles asistió al matinal de Chilevisión junto a su hija mayor. Allí se emocionó al hablar del presente de la joven. El año pasado, le diagnosticaron alopecia, una condición genética que provoca la pérdida de cabello.

"No quería llorar. Me emociona verla hoy hablando, mostrándose tal cual, una adolescente sin pelo. La adolescencia es súper difícil, y sin pelo más difícil. No lloro porque no tenga pelo o por tristeza, la idea es que la gente no la vea con lástima", dijo entre lágrimas Nicole Pérez.

