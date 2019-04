Nicole Pérez rompe en llanto al hablar sobre la condición de su hija

A comienzos del 2019, la ex bailarina de Mekano Nicole Pérez, reveló que su hija Isidora sufre de alopecia, una condición genética que provoca la pérdida de cabello.

La información la dio a conocer a través de redes sociales, con una fotografía en la que aparece la menor de 13 años completamente calva.

"Ha sido duro, muy duro. Pero sé que tiene un propósito hermoso y siempre se lo dije a mi hija. Hoy es un nuevo comenzar para mi Isi", escribió en dicha ocasión, explicando que su hija perdió todo su cabello en un mes.



A cuatro meses de esto, la ex chica Mekano visitó el matinal Viva la Pipol, en donde habló sobre cómo han enfrentado los cambios a un año de recibir el diagnóstico.

Sin embargo, justo cuando la joven entregó su testimonio, Nicole Pérez no pudo contener su emoción y rompió en llanto.

"Fue un proceso, me costó asimilarlo. En un momento me quedaba poco pelo, y me tenía que rapar. Ahí fue ‘ya no tengo pelo’, fue lo más difícil. Me costó salir, no me podía juntar con mis amigos, decía que estaba castigada. Siempre le echaba la culpa a mi mamá, y todos pensaban que era mala mamá. No iba al colegio, hacía exámenes libres. Fue un proceso muy difícil", dijo Isidora, ante la conmoción de su madre.

"No quería llorar. Me emociona verla hoy hablando, mostrándose tal cual, una adolescente sin pelo. La adolescencia es súper difícil, y sin pelo más difícil. No lloro porque no tenga pelo o por tristeza, la idea es que la gente no la vea con lástima", dijo entre lágrimas la 'Doctora Cahuín'.

"El año pasado fue difícil porque en Chile no hay mucha información sobre la alopecia. O sea, fui donde una dermatóloga que decía ‘sufrió un estrés’ o ‘tú, ¿cómo eres como mamá? ¿son una familia disfuncional?’. Tú quieres que te informen, que te digan que esto es una condición, que puede ser hereditario", agregó más tarde.

"Uno como mamá piensa que la estás ayudando al no preguntarle, comprarle la peluca, sacarla del colegio, pero no, uno tiene que enfrentarlo. Ella lo aprendió, y yo también. El consejo que les puedo dar a la mamás es que no lleguen y compren una peluca a sus hijos. Eso no es por el miedo de ellos, sino que de uno", añadió.

"Vieja amargada": el duro descargo de Oriana Marzoli tras ser comparada con Aída Nizar La modelo se molestó tras ser comparada con la participante de "Resistiré"

Te recomendamos: