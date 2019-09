Ignacia Michelson responde a usuaria de Instagram que le aconsejó no "humillarse"

Ignacia Michelson es una de las ex participantes más mediáticas de Resistiré. La chica reality protagonizó uno de los romances más intensos dentro del encierro junto a Sargento Rap. Cuando terminaron las grabaciones, siguieron su relación, pero los problemas no se hicieron esperar.

Al poco tiempo de salir del reality, confirmaron que la joven de 25 años estaba embarazada. Sin embargo, un par de semanas después, perdieron al bebé que esperaban. Incluso, algunos especularon que estaban mintiendo sobre el embarazo.

Este duro acontecimiento ocasionó el quiebre de la pareja. No obstante, a los días se reconciliaron y volvieron. Pero el regreso no sería para siempre. Hace unas semanas, el músico viajó a México, pero "Nacha" se quedó en Chile. Tras estar alejados, tuvieron una complicada separación. La ex Resistiré acusó al mexicano de bloquearla de todo, llegando a perder el contacto con él. Por su parte, el músico dijo que la "relación no funcionó".

Hace unas semanas, la estudiante de derecho habló de su quiebre amoroso en Síganme Los Buenos. "Hasta el día de hoy yo no puedo hablar de él, porque fue el papá de mi hijo que yo perdí. Entonces, nunca podría hablar mal de él. Pero, de que él me hizo daño, sí, total. De que no supe bien los motivos del término, también. Él me bloqueó y no hablamos más", sostuvo.

Recientemente, publicó un dolido mensaje en Instagram. "Cuando me haya ido sabrás cuánto te ame y todo lo que hice por ti. Llorarás por cada golpe, insulto, desplante, humillación si bebe lloras en sangre", escribió junto a una foto de ella.

El post generó una ola de reacciones. Pero hubo un comentario que llamó la atención de la chica reality. "Nachita ya no te humilles más y ya no pongas esos comentarios. Das a entender que sigues ardida dolida y que sigues pendiente de él. Cuando él por nada de nada te menciona. ¡Valórate más!", le aconsejó una usuaria de Instagram.

"Dices que él quiere llamar la atención pero con tus acciones das a entender que eres tú la que quiere llamar su atención. Eres una mujer bonita y ya encontrarás a tiempo a tu hombre ideal pero mientras sigas pensando en él jamás lo lograrás nena", agregó.

Ignacia Michelson no se quedó callada y le respondió. "Yo necesito expresar lo que me pasa, no significa que me esté humillando ni nada. Hay que decir lo que uno siente siempre, no sabes lo que puede pasar mañana", señaló.

