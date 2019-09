Ignacia Michelson se emociona al recordar su relación con Sargento Rap: "No veía a mis amigas por él"

Ignacia Michelson y Sargento Rap comenzaron su mediática relación dentro de Resistiré. Fuera del encierro, siguieron emparejados, pero los problemas no se hicieron esperar. Al poco tiempo de salir del reality, confirmaron que la joven de 25 años estaba embarazada. Sin embargo, un par de semanas después, perdieron al bebé que esperaban. Incluso, algunos especularon que estaban mintiendo sobre el embarazo.

Este duro acontecimiento ocasionó el quiebre de la pareja. No obstante, a los días se reconciliaron y volvieron. Pero el regreso no sería para siempre. Hace unas semanas, el músico viajó a México, pero "Nacha" se quedó en Chile. Tras estar alejados, tuvieron una complicada separación. La ex resistente acusó al mexicano de bloquearla de todo, llegando a perder el contacto con él. Por su parte, el mexicano dijo que la "relación no funcionó".

Luego, el experto en realitys Francisco Halzinki contó la supuesta razón que originó los problemas entre la pareja y apuntó a un show que la modelo agendó en el Club Diosas de Bellavista. Ignacia Michelson se refirió al tema en conversación con Página 7.

"Sargento no se había enterado primero de este evento, pero después supo y me preguntó. Y le dije que sí, que lo haría. No terminamos por eso, pero siempre he sido una mujer independiente, que ni mis papás me dicen qué hacer, entonces menos me lo va a venir a decir él", aclaró.

En una entrevista con Julio César Rodríguez, en Síganme Los Buenos, Ignacia Michelson abordó su complicado quiebre amoroso. "Hasta el día de hoy yo no puedo hablar de él, porque fue el papá de mi hijo que yo perdí. Entonces, nunca podría hablar mal de él. Pero, de que él me hizo daño, sí, total. De que no supe bien los motivos del término, también. Él me bloqueó y no hablamos más", sostuvo.

"Terminamos, no sé por qué. Me bloqueó, es que ni siquiera me dijo 'terminamos'. Simplemente me bloqueó y ya está", dice sobre la separación. Además, mencionó que siempre le sacó en cara que no había viajado a México con él.

"Él es muy celoso y me dijo 'qué voy a hacer yo sola acá en Chile', que acá yo tengo mi mundo. Yo le dije 'tengo eventos acá en Chile', y claro, yo no tenía nada seguro en México con él. Yo iba a ir poto pelado a ver si tenía una oportunidad de trabajo y dejar toda mi vida por él. Cosa que lo iba a hacer, porque tengo que terminar mi carrera… Es que todo cambió desde que perdí al bebé", señaló la infuencer.

La ex Resistiré también habló de la pérdida de su hijo. "Es un tema súper fuerte para mí. Yo estaba muy ilusionada. Ya tenía trece semanas cuando lo perdí. Estaba muy enamorada. Esos días que yo perdí la guagua, estuvimos peleados y tuve tres días que no hablábamos con Sargento acá en Chile", relató.

Luego, explicó la razón del conflicto que tenían. "Estábamos muy ilusionados con el bebé. Todo giraba en torno al bebé. Mi familia estaba feliz, la de él también. Todo estaba bien. Nos peleamos porque… No te voy a mentir, yo me comportaba como una perra con él", reconoció.

"Las hormonas estaban así, mal. Me daba asco la comida, los olores. Lo mandaba a bañar cuatro veces al día. 'Por favor, báñate, lávate los dientes'. Todos los olores mal. Me daban ganas de vomitar, me dio reacción alérgica, todo mal", contó.

Cuando estaban peleados, Michelson empezó con los problemas en el embarazo. "Mi mamá lo tuvo que llamar por teléfono. 'Luis, estoy en la clínica con la Ignacia'. Y ahí me dicen, obviamente yo vi todo, me dicen que había perdido al bebé. Fuimos al médico, porque queríamos tener otro bebé. Nos dijeron que en dos meses, porque no hubo raspaje ni nada. Y claro, estuvimos en ese plan. Pero después de eso ninguno pudo sanarse bien", expresó.

Finalmente, la joven se sinceró sobre lo que sentía por su expareja. "Yo me enamoré, daba todo por él. Todo era él. No veía a mis amigas por él. Yo no salía ningún lado por Luis. Todo era en torno a él. Soy demasiado entregada", concluye.

