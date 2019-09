"Lo más maravilloso": Fernanda Ramírez publica foto artística amamantando a su hijo

Hace dos años, la actriz chilena Fernanda Ramírez participó, junto a otras famosas, en una sesión de fotos encabezada por el ex participante de MasterChef, y también fotógrafo profesional, Renato Del Valle, con la idea de promover la lactancia libre.

La joven intérprete fue una de las más osadas en la sesión fotográfica porque apareció a pecho descubierto. Sin embargo, y por las políticas de redes sociales como Instagram y Facebook, debió ser censurada.

No obstante, este lunes la actriz quiso publicar, nuevamente, el registro, desafiando la cesura de las redes. "Buen lunes chiques. Hoy me acordé de esta foto y la quiero compartir no solo por el maravilloso acto de amamantar, sino por mi cara pasiva/agresiva de 'No te metai conmigo gil ql' tamos?", sostuvo.

La imagen se llenó de elogios para Fernanda Ramírez. Los seguidores destacaron lo "hermoso" de amamantar. "Qué maravilla", escribió la actriz Josefina Montané. "¡Amamantar es maravilloso! Hermosa foto", señaló Carmen Gloria Bresky. "Fotaza", expresó el actor César Caillet.

"Qué gran y poderosa foto", "lo más maravilloso", "me encanta cuando nosotras las madres podemos sentirnos libres", "qué linda foto artística", fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de los usuarios de Instagram. La publicación tiene más de 100 mil "me gusta".

Te recomendamos: