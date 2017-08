Famosas se suman a cruzada para incentivar la lactancia materna libre

Se trata de una serie fotográfica del ex participante de Master Chef, y también fotógrafo profesional Renato Del Valle. La idea es promover la lactancia libre, y para eso convocó a un grupo de famosas que además, han sido promotoras de aquello.

Terminar con la discriminación de la mujer que amamanta, ya sea en lugares públicos o redes sociales, es el objetivo de esta idea, que además cuenta con la producción de Romina Maroli.

Aquí te mostramos parte de la serie que ha sido compartida por sus protagonistas en sus respectivas cuentas de Instagram, y que además coincide con la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

“Después de mi segundo embarazo me di cuenta que no todas las mujeres somos super lecheras y que desde lo poco y bueno uno puede generar un vinculo tremendamente mágico con sus hijos .Tuve la suerte de darle 7 meses #teta a #Manu ,todo un record para mi y saben que? Me siento afortunada! Me siento libre de ser exactamente la madre que soy y que seré” –Antonella Ríos–

“Amamanto:

No tengo palabras para describir este momento tan importante en mi vida❤

Apenas lo tuve me enamoré y la simbiosis que logramos me hizo completamente feliz.

Nunca me sentí más nutritiva, más productiva ni más suya ni más mía.

Amamanté porque se me hizo natural, vital, mágico, animal, irrepetible.

No fue nada fácil pero valió la pena🙏🌻

Porque sea como sea la experiencia que tengas, somos Diosas y mamíferas” –Antonella Orsini–