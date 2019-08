Marcelo Díaz habló nuevamente de su separación: "He tratado de vivirlo solo"

Hace menos de un mes, Millaray Viera sostuvo en una entrevista que había terminado su relación de siete años con Marcelo Díaz. "Es complicado, pero es parte de la vida y sé que lo vamos a llevar bien, en paz. Seguimos siendo familia finalmente", sostuvo a revista Paula.

Luego, en Podemos Hablar, el diputado también abordó la separación con la comunicadora. "Milla (Millaray Viera) es una mujer maravillosa, es la madre de mis hijas, porque para mí su hija también es mi hija. Tengo un cariño profundo por ella, nos tenemos respeto mutuo", señaló al programa de conversación.

"Vamos a estar para siempre unidos porque nos une el cariño que nos tuvimos y nos unen las hijas que tenemos", agregó el parlamentario. Millaray tiene dos hijas. Julieta, la mayor, es hija del exvocalista de los Bunkers, Álvaro López. La más pequeña, Celeste, nació el 2017 fruto de la relación con el diputado.

El político también se refirió el tema en redes sociales. "Tuve la suerte de encontrarme y compartir la vida con una mujer maravillosa, sensible, inteligente que me enseñó mucho más de lo que yo a ella, que me ayudó a ser mejor persona y a comprender el sentido profundo de la vida y el valor del amor genuino", se sinceró.

Marcelo Díaz vuelve a hablar

Esta tarde, La Segunda publicó una entrevista con Marcelo Díaz, en la que se refiere otra vez a su quiebre amoroso. "No hay separaciones indoloras. Quizá lo más difícil es que me gustaría vivir este momento más íntimamente y no tener que andar contándolo, pero es el costo de ser una figura pública", indica al diario de la tarde.

También recalcó que la separación fue en buenos términos. "Estuvo bien, ayudó a contener la situación de un modo más razonable, sobre todo porque tenemos tres hijas que son lo más importante para nosotros", relata el diputado.

Sobre el difícil momento que está viviendo, Díaz asegura que ha "tratado de vivirlo solo. No soy muy de buscar contención, me cuesta, quizá no es bueno". También revela que "hace más de 15 años que voy casi todas las semanas al psicólogo. Ahí dreno. Soy para dentro con este tipo de cosas, desde chico".

Por último, habló sobre quien fue su compañera de vida. “Tuve la suerte de encontrarme con una mujer maravillosa. Nunca tuve una mejor, partner total, mucho más de lo que la acompañé a ella. Estuvo conmigo en todas, no tengo nada de qué quejarme", concluye.

