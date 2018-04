El íntimo encuentro de Kika Silva y Jennifer López ¡Conoció su camarín!

Cerrando un tremendo show con nosotras en su pieza donde descansa. Tiene lleno de fotos de sus hijos y cosas especiales para ella! Lo que le da fuerza para trabajar mucho. El espectáculo se paso!👌 para mi lejos el mejor de las Vegas junto con el “O”Cirque du Soleil. En todo momento demostró que las mujeres podemos ser fuertes, independientes, sexys, divertidas, talentosas, naturales y bellas por eso su colección son todos los tonos nude incluyendo el negro y rojo. (Ella misma nos contó esto) una mujer increíble 👏👏👏 @inglot_cl @inglot_cosmetics @falabella_cl – recién subí una parte del concierto en las historia! Sigo emocionada y acelerada por ayer 😂 aún no me la creo! #jloxinglot

