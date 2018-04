¡Usó una olla inteligente! Así fue la polémica participación de Patricia Larraín en "La divina comida"

Los protagonistas del último capítulo de "La divina comida" fueron Yuhui Lee, Daniela Castillo, Patricia Larraín y Carlos "Pollo" Valdivia.

Durante el programa quien se robó la atención fue la ex panelista de SQP, Patricia Larraín, quien está fuera de la televisión hace algún tiempo, pero su actitud y críticas generaron rechazo en la audiencia.

La ex Miss 17 comentó que la carne que cocinó la cantante Daniela Castillo no estaba tan cocida, que le faltó marinar y que el puré era mucho. Sin embargo, cuando fue su turno, la Pata Larraín cocinó con una olla inteligente.

Pese a que el favorito del público era Yuhui Lee, la ganadora fue Patricia Larraín quien se llevó todo el rechazo en redes sociales, ya que los usuarios no pasaron por alto sus métodos de cocina y las muecas que hacía al probar los platos.

Además, la modelo se molestó con el regalo que le hizo el Pollo Valdivia, pues a través de una foto reveló que ella habría entrevistado a Bon Jovi hace unos años.

"Hace 7 años que no trabajo en televisión. Entonces, claro, me han invitado para hablar de cualquier cosa. . Me sientan y me preguntan de Miss 17, de Bon Jovi y de Marcelo Ríos. Al final uno dice '¿qué hice?' '¿Qué hice en televisión?' '¿Soy nadie?' '¿Me llaman sólo para preguntarme de Bon Jovi, de Miss 17 y del ‘Chino’ Ríos?"", dijo. "A lo mejor yo nunca me abrí, no tengo idea, pero tengo tanta vida, tanta alma", agregó.

Estas fueron algunas de las reacciones en Twitter:

Pata Larrain después de comerte al chino Ríos, no podís ser de paladar tan fino #LaDivinaComida — Doña Vejestorio🌷🌼 (@marambioflavia) April 15, 2018

@patalarrain te pensaba simpática..Pero estás convertida en una vieja desagradable.#LaDivinaComida — atina (@lupitacona) April 16, 2018

Pata Larrain: ''Cocinar es mi pasión y estoy felíh que muestren el esfuerzo que le puse''. JAJAJAJAJAJJA PATA, LA OLLA LO HIZO TODO!!! #LaDivinaComida — Raúl (@Raul_Alejandroe) April 15, 2018

Pensaba que nadie podría superar la cara del plomo de neme, hasta que apareció ella, Pata Larrain #LaDivinaComida pic.twitter.com/ngMQ5oyVXx — ⭐️Angel Sin Alas ⭐️ (@ravsgreen7) April 15, 2018

#LaDivinaComida Yuhui honesto, amable, digno y trabajador, y le va como las weas. Pata Larrain con plata y no hizo ni un esfuerzo y le va mejor….. Reflejo de la vida real — Javo Gabo (@javiermoyap) April 15, 2018

Me dio risa ayer la Pata Larraín en "La Divina Comida" pidiendo que porfa nadie le preguntara nada más sobre Bon Jovi y la cagó que absolutamente nadie en el mundo nunca jamás ha comentado o sabía que había conocido al vocalista hace como 30 años???????????? — Tomás (@medescompone) April 15, 2018

Cocina bien el tercer invitado de este capítulo de la #LaDivinaComida pic.twitter.com/1XmM3hxGZ3 — Dr. Falso (@doctorfalso) April 15, 2018

Te recomendamos en video: